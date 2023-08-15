Киев отказался от условий НАТО по членству в альянсе

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Михаил Подоляк, stock
Михаил Подоляк призвал НАТО прислать оружие киевскому режиму Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина не будет обменивать территории на вступление в НАТО. Таким мнением поделился глава офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Обмен территории на зонтик НАТО? Это просто смешно», — заявил Подоляк. Свое заявление он опубликовал в twitter-аккаунте. Он также призвал НАТО отправить дополнительное оружие Украине, а не предлагать сценарии в пользу России.

Ранее начальник штаба НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украина может вступить в НАТО при условии, если отдаст России часть территории. Йенсен отметил, что окончательное решение по этому предложению останется за киевским режимом, передает телеканал 360.

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Украина не будет обменивать территории на вступление в НАТО. Таким мнением поделился глава офиса украинского президента Михаил Подоляк. «Обмен территории на зонтик НАТО? Это просто смешно», — заявил Подоляк. Свое заявление он опубликовал в twitter-аккаунте. Он также призвал НАТО отправить дополнительное оружие Украине, а не предлагать сценарии в пользу России. Ранее начальник штаба НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украина может вступить в НАТО при условии, если отдаст России часть территории. Йенсен отметил, что окончательное решение по этому предложению останется за киевским режимом, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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