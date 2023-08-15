Киев отказался от условий НАТО по членству в альянсе

Михаил Подоляк призвал НАТО прислать оружие киевскому режиму
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина не будет обменивать территории на вступление в НАТО. Таким мнением поделился глава офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Обмен территории на зонтик НАТО? Это просто смешно», — заявил Подоляк. Свое заявление он опубликовал в twitter-аккаунте. Он также призвал НАТО отправить дополнительное оружие Украине, а не предлагать сценарии в пользу России.
Ранее начальник штаба НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украина может вступить в НАТО при условии, если отдаст России часть территории. Йенсен отметил, что окончательное решение по этому предложению останется за киевским режимом, передает телеканал 360.
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