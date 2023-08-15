Киев отказался от условий НАТО по членству в альянсе

15 августа 2023 в 22:09 Размер текста - 17 +

Михаил Подоляк призвал НАТО прислать оружие киевскому режиму Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не будет обменивать территории на вступление в НАТО. Таким мнением поделился глава офиса украинского президента Михаил Подоляк. «Обмен территории на зонтик НАТО? Это просто смешно», — заявил Подоляк. Свое заявление он опубликовал в twitter-аккаунте. Он также призвал НАТО отправить дополнительное оружие Украине, а не предлагать сценарии в пользу России. Ранее начальник штаба НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украина может вступить в НАТО при условии, если отдаст России часть территории. Йенсен отметил, что окончательное решение по этому предложению останется за киевским режимом, передает телеканал 360.

Украина не будет обменивать территории на вступление в НАТО. Таким мнением поделился глава офиса украинского президента Михаил Подоляк. «Обмен территории на зонтик НАТО? Это просто смешно», — заявил Подоляк. Свое заявление он опубликовал в twitter-аккаунте. Он также призвал НАТО отправить дополнительное оружие Украине, а не предлагать сценарии в пользу России. Ранее начальник штаба НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украина может вступить в НАТО при условии, если отдаст России часть территории. Йенсен отметил, что окончательное решение по этому предложению останется за киевским режимом, передает телеканал 360.