16 августа 2023

Рядом с Курилами произошли четыре землетрясения

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Магнитуда одного из землетрясения достигла 4,5 баллов Фото:

У Курильских островов (Сахалинская область) сейсмологи зарегистрировали четыре землетрясения магнитудой до 5,7 баллов. Об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

«Магнитуда одного из землетрясения, зарегистрированного у Курил, составила 4,5 балла. У остальных от 5,0 до 5,7 баллов», — пишет ТАСС, ссылаясь на ЕГС РАН.

Эпицентр самого сильного располагается в 206 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска. Информация об ощущаемости подземных толчков уточняется.

В феврале в акватории Тихого океана, близ Курильских островов произошло мощное землетрясение. Тогда магнитуда достигла 5,8 баллов.

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У Курильских островов (Сахалинская область) сейсмологи зарегистрировали четыре землетрясения магнитудой до 5,7 баллов. Об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. «Магнитуда одного из землетрясения, зарегистрированного у Курил, составила 4,5 балла. У остальных от 5,0 до 5,7 баллов», — пишет ТАСС, ссылаясь на ЕГС РАН. Эпицентр самого сильного располагается в 206 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска. Информация об ощущаемости подземных толчков уточняется. В феврале в акватории Тихого океана, близ Курильских островов произошло мощное землетрясение. Тогда магнитуда достигла 5,8 баллов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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