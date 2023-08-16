Рядом с Курилами произошли четыре землетрясения

Магнитуда одного из землетрясения достигла 4,5 баллов
У Курильских островов (Сахалинская область) сейсмологи зарегистрировали четыре землетрясения магнитудой до 5,7 баллов. Об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
«Магнитуда одного из землетрясения, зарегистрированного у Курил, составила 4,5 балла. У остальных от 5,0 до 5,7 баллов», — пишет ТАСС, ссылаясь на ЕГС РАН.
Эпицентр самого сильного располагается в 206 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска. Информация об ощущаемости подземных толчков уточняется.
В феврале в акватории Тихого океана, близ Курильских островов произошло мощное землетрясение. Тогда магнитуда достигла 5,8 баллов.
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