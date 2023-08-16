Рядом с Курилами произошли четыре землетрясения

17 августа 2023 в 06:09 Размер текста - 17 +

Магнитуда одного из землетрясения достигла 4,5 баллов Фото: Сергей Русанов © URA.RU У Курильских островов (Сахалинская область) сейсмологи зарегистрировали четыре землетрясения магнитудой до 5,7 баллов. Об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. «Магнитуда одного из землетрясения, зарегистрированного у Курил, составила 4,5 балла. У остальных от 5,0 до 5,7 баллов», — пишет ТАСС, ссылаясь на ЕГС РАН. Эпицентр самого сильного располагается в 206 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска. Информация об ощущаемости подземных толчков уточняется. В феврале в акватории Тихого океана, близ Курильских островов произошло мощное землетрясение. Тогда магнитуда достигла 5,8 баллов.

У Курильских островов (Сахалинская область) сейсмологи зарегистрировали четыре землетрясения магнитудой до 5,7 баллов. Об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. «Магнитуда одного из землетрясения, зарегистрированного у Курил, составила 4,5 балла. У остальных от 5,0 до 5,7 баллов», — пишет ТАСС, ссылаясь на ЕГС РАН. Эпицентр самого сильного располагается в 206 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска. Информация об ощущаемости подземных толчков уточняется. В феврале в акватории Тихого океана, близ Курильских островов произошло мощное землетрясение. Тогда магнитуда достигла 5,8 баллов.