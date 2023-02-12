12 февраля 2023

У Курил прошло мощное землетрясение

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Очаг землетрясения находился на глубине 101 километр, заявила Елена Семенова Фото:

В акватории Тихого океана, близ Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Об этом сообщили в островном филиале Единой геофизической службы РАН.

«Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано 13 февраля в 16.56 (8.56 мск). Эпицентр располагался в 59 километрах южнее необитаемого курильского острова Симушир», — сообщили в службе. Информацию приводит РИА Новости. По словам начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой очаг землетрясения находился на глубине 101 километр.

Ранее 6, 8 и 9 февраля прошли землетрясения в Турции произошло 6 февраля. В результате происшествий погибло более 20 человек. Число пострадавших достигло более 100 тысяч граждан. Также сообщалось о двух землетрясениях в грузинском селе Гоми, передает «Национальная служба новостей».

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В акватории Тихого океана, близ Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Об этом сообщили в островном филиале Единой геофизической службы РАН. «Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано 13 февраля в 16.56 (8.56 мск). Эпицентр располагался в 59 километрах южнее необитаемого курильского острова Симушир», — сообщили в службе. Информацию приводит РИА Новости. По словам начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой очаг землетрясения находился на глубине 101 километр. Ранее 6, 8 и 9 февраля прошли землетрясения в Турции произошло 6 февраля. В результате происшествий погибло более 20 человек. Число пострадавших достигло более 100 тысяч граждан. Также сообщалось о двух землетрясениях в грузинском селе Гоми, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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