Shot: задержан баскетболист Спрыгин, устроивший ДТП на юго-востоке Москвы

Баскетболиста отправили на допрос в отделение полиции
Баскетболиста Бориса Спрыгина задержали в его квартире, после того как он устроил ДТП в Москве. Об этом сообщили в соцсетях.
«Задержан баскетболист Борис Спрыгин, который на Ford Mustang влетел в дерево на юго-востоке Москвы», — пишет telegram-канал SHOT. Там добавили, что задержать спортсмена удалось в квартире на улице Перерва, где он проживал. Сейчас его везут на допрос в отделение полиции.
Спрыгин был за рулем автомобиля, который врезался в дерево. После ДТП он скрылся с места аварии, оставив в авто девушку. Она была госпитализирована, передает
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