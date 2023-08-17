Shot: задержан баскетболист Спрыгин, устроивший ДТП на юго-востоке Москвы

17 августа 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

Баскетболиста отправили на допрос в отделение полиции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Баскетболиста Бориса Спрыгина задержали в его квартире, после того как он устроил ДТП в Москве. Об этом сообщили в соцсетях. «Задержан баскетболист Борис Спрыгин, который на Ford Mustang влетел в дерево на юго-востоке Москвы», — пишет telegram-канал SHOT. Там добавили, что задержать спортсмена удалось в квартире на улице Перерва, где он проживал. Сейчас его везут на допрос в отделение полиции. Спрыгин был за рулем автомобиля, который врезался в дерево. После ДТП он скрылся с места аварии, оставив в авто девушку. Она была госпитализирована, передает Life .

Баскетболиста Бориса Спрыгина задержали в его квартире, после того как он устроил ДТП в Москве. Об этом сообщили в соцсетях. «Задержан баскетболист Борис Спрыгин, который на Ford Mustang влетел в дерево на юго-востоке Москвы», — пишет telegram-канал SHOT. Там добавили, что задержать спортсмена удалось в квартире на улице Перерва, где он проживал. Сейчас его везут на допрос в отделение полиции. Спрыгин был за рулем автомобиля, который врезался в дерево. После ДТП он скрылся с места аварии, оставив в авто девушку. Она была госпитализирована, передает Life.