Shot: задержан баскетболист Спрыгин, устроивший ДТП на юго-востоке Москвы

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Авария на Остоженке с участием Эльмина Гулиева. Москва, дтп, дпс, гаи
Баскетболиста отправили на допрос в отделение полиции Фото:

Баскетболиста Бориса Спрыгина задержали в его квартире, после того как он устроил ДТП в Москве. Об этом сообщили в соцсетях.

«Задержан баскетболист Борис Спрыгин, который на Ford Mustang влетел в дерево на юго-востоке Москвы», — пишет telegram-канал SHOT. Там добавили, что задержать спортсмена удалось в квартире на улице Перерва, где он проживал. Сейчас его везут на допрос в отделение полиции.

Спрыгин был за рулем автомобиля, который врезался в дерево. После ДТП он скрылся с места аварии, оставив в авто девушку. Она была госпитализирована, передает Life.

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Баскетболиста Бориса Спрыгина задержали в его квартире, после того как он устроил ДТП в Москве. Об этом сообщили в соцсетях. «Задержан баскетболист Борис Спрыгин, который на Ford Mustang влетел в дерево на юго-востоке Москвы», — пишет telegram-канал SHOT. Там добавили, что задержать спортсмена удалось в квартире на улице Перерва, где он проживал. Сейчас его везут на допрос в отделение полиции. Спрыгин был за рулем автомобиля, который врезался в дерево. После ДТП он скрылся с места аварии, оставив в авто девушку. Она была госпитализирована, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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