NYT: солдаты ВСУ учатся воевать в игре World of Tanks

Солдаты ВСУ обучаются тактике боя, играя в World of Tanks. Военные отмечают, что как в реальной войне, так и в игре основной акцент делается на командной работе. Об этом пишет газета The New York Times. «Благодаря World of Tanks, ты учишься работать в команде и вырабатываешь тактику в игре», — говорится в материале газеты. Там добавили, что солдаты в игре стараются использовать в игре те же маневры, что и в реальной жизни. Однако даже самые преданные поклонники игры замечают, что в реальных боевых действиях, особенно на восточном фронте Украины, ставка делается на выживание, отличающееся от стратегии в игре, заключили в газете. Ранее пленный украинский солдат рассказал, что ВСУ неэффективно используют танки, не учитывая реальные условия боя, словно играют в World of Tanks. Он отметил нелогичное и неэффективное командование, которое приводит к потере танков Leopard и M2 Bradley.

