NYT: солдаты ВСУ учатся воевать в игре World of Tanks

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины, военная техника, война, танк, ВСУ
Военные ВСУ перенимают опыт из игры World of Tanks, пишет NYT Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Солдаты ВСУ обучаются тактике боя, играя в World of Tanks. Военные отмечают, что как в реальной войне, так и в игре основной акцент делается на командной работе. Об этом пишет газета The New York Times.

«Благодаря World of Tanks, ты учишься работать в команде и вырабатываешь тактику в игре», — говорится в материале газеты. Там добавили, что солдаты в игре стараются использовать в игре те же маневры, что и в реальной жизни. Однако даже самые преданные поклонники игры замечают, что в реальных боевых действиях, особенно на восточном фронте Украины, ставка делается на выживание, отличающееся от стратегии в игре, заключили в газете.

Ранее пленный украинский солдат рассказал, что ВСУ неэффективно используют танки, не учитывая реальные условия боя, словно играют в World of Tanks. Он отметил нелогичное и неэффективное командование, которое приводит к потере танков Leopard и M2 Bradley.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Солдаты ВСУ обучаются тактике боя, играя в World of Tanks. Военные отмечают, что как в реальной войне, так и в игре основной акцент делается на командной работе. Об этом пишет газета The New York Times. «Благодаря World of Tanks, ты учишься работать в команде и вырабатываешь тактику в игре», — говорится в материале газеты. Там добавили, что солдаты в игре стараются использовать в игре те же маневры, что и в реальной жизни. Однако даже самые преданные поклонники игры замечают, что в реальных боевых действиях, особенно на восточном фронте Украины, ставка делается на выживание, отличающееся от стратегии в игре, заключили в газете. Ранее пленный украинский солдат рассказал, что ВСУ неэффективно используют танки, не учитывая реальные условия боя, словно играют в World of Tanks. Он отметил нелогичное и неэффективное командование, которое приводит к потере танков Leopard и M2 Bradley.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...