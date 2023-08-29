Богомаз: ВС РФ ответили Киеву за обстрел Брянской области

ВС РФ нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы России нанесли удар по пунктам временной дислокации украинских военных в ответ на обстрел Брянской области. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.
«В ответ на атаку украинских националистов на поселок Климово было нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации ВСУ в районе н/п Семеновка», — написал Богомаз. Он опубликовал
Ранее Богомаз сообщал, что из-за обстрела ВСУ в Брянской области погиб ребенок. Среди погибших оказались пятеро мирных жителей.
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