Богомаз: ВС РФ ответили Киеву за обстрел Брянской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе, stock
ВС РФ нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России нанесли удар по пунктам временной дислокации украинских военных в ответ на обстрел Брянской области. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.

«В ответ на атаку украинских националистов на поселок Климово было нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации ВСУ в районе н/п Семеновка», — написал Богомаз. Он опубликовал сообщение в своем telegram-канале.

Ранее Богомаз сообщал, что из-за обстрела ВСУ в Брянской области погиб ребенок. Среди погибших оказались пятеро мирных жителей.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы России нанесли удар по пунктам временной дислокации украинских военных в ответ на обстрел Брянской области. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз. «В ответ на атаку украинских националистов на поселок Климово было нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации ВСУ в районе н/п Семеновка», — написал Богомаз. Он опубликовал сообщение в своем telegram-канале. Ранее Богомаз сообщал, что из-за обстрела ВСУ в Брянской области погиб ребенок. Среди погибших оказались пятеро мирных жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...