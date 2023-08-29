Богомаз: ВС РФ ответили Киеву за обстрел Брянской области

29 августа 2023 в 22:03 Размер текста - 17 +

ВС РФ нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России нанесли удар по пунктам временной дислокации украинских военных в ответ на обстрел Брянской области. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз. «В ответ на атаку украинских националистов на поселок Климово было нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации ВСУ в районе н/п Семеновка», — написал Богомаз. Он опубликовал сообщение в своем telegram-канале. Ранее Богомаз сообщал, что из-за обстрела ВСУ в Брянской области погиб ребенок. Среди погибших оказались пятеро мирных жителей.

Вооруженные силы России нанесли удар по пунктам временной дислокации украинских военных в ответ на обстрел Брянской области. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз. «В ответ на атаку украинских националистов на поселок Климово было нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации ВСУ в районе н/п Семеновка», — написал Богомаз. Он опубликовал сообщение в своем telegram-канале. Ранее Богомаз сообщал, что из-за обстрела ВСУ в Брянской области погиб ребенок. Среди погибших оказались пятеро мирных жителей.