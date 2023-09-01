01 сентября 2023

На Курильских островах произошло два землетрясения

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По данным сейсмологов, магнитуда одного составила 5,8, а второго — 6,1 Фото:

На Курильских островах и рядом с ними в акватории Тихого океана зарегистрированы два землетрясения магнитудой 5,8 и 6,1 баллов. Эпицентры подземных толчков находились на глубине 140 и 104 километра.

«Одно землетрясение магнитудой 5,8 произошло в 07:49 в субботу (23:49 мск в пятницу) в северной части Курильских островов. По оперативным данным, толчки ощутили в Северо-Курильске силой четыре балла», — цитируют данные Сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН ТАСС.

По данным сейсмологов, подземный толчок магнитудой 5,8 баллов произошел на глубине 140 километров. Другое землетрясение в Тихом океане зафиксировали датчики Европейско-средиземноморского сейсмоцентра. Здесь эпицентр находился на глубине 104 километра, а сила толчка достигла 6,1 балла. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях объектов нет.

Ранее у Курильских островов произошли четыре землетрясения магнитудой до 5,7 баллов. Эпицентр самого сильного подземного толчка располагался в 206 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска.

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На Курильских островах и рядом с ними в акватории Тихого океана зарегистрированы два землетрясения магнитудой 5,8 и 6,1 баллов. Эпицентры подземных толчков находились на глубине 140 и 104 километра. «Одно землетрясение магнитудой 5,8 произошло в 07:49 в субботу (23:49 мск в пятницу) в северной части Курильских островов. По оперативным данным, толчки ощутили в Северо-Курильске силой четыре балла», — цитируют данные Сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН ТАСС. По данным сейсмологов, подземный толчок магнитудой 5,8 баллов произошел на глубине 140 километров. Другое землетрясение в Тихом океане зафиксировали датчики Европейско-средиземноморского сейсмоцентра. Здесь эпицентр находился на глубине 104 километра, а сила толчка достигла 6,1 балла. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях объектов нет. Ранее у Курильских островов произошли четыре землетрясения магнитудой до 5,7 баллов. Эпицентр самого сильного подземного толчка располагался в 206 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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