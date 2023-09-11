Адвокат Сапегин раскрыл, кто чаще всего оказывается виновником лесных пожаров

Адвокат Сапегин: спутниковые снимки помогают выявлять виновных в лесных пожарах

12 сентября 2023 в 09:01 Размер текста - 17 +

Анджей Сапегин уверен, что установить причину любого пожара легко установить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Пожары чаще всего возникают по вине черных лесорубов, которые пытаются скрыть незаконную деятельность. Их виновность доказывают с помощью спутников. Об этом сообщил URA.RU адвокат Анджей Сапегин. «Фундаментальным принципом уголовного права является презумпция невиновности. В отношении любого пожара легко установить его причину. Чаще всего пожары возникают по причине умышленного поджога черными лесорубами, чтобы сокрыть факты незаконных вырубок. Такие факты легко устанавливаются с помощью снимков из космоса», — сказал Анджей Сапегин. Судебный эксперт по экологии, член экспертного совета при комитете Госдумы по экологии и природным ресурсам Елена Есина отметила, что в России не хватает следователей МЧС по определению причин лесных пожаров. Во время пожароопасного периода во многих регионах России пожары доходили до населенных пунктов. Погорельцы жаловались, что противопожарные меры, в том числе опашка территории, не были проведены.

Пожары чаще всего возникают по вине черных лесорубов, которые пытаются скрыть незаконную деятельность. Их виновность доказывают с помощью спутников. Об этом сообщил URA.RU адвокат Анджей Сапегин. «Фундаментальным принципом уголовного права является презумпция невиновности. В отношении любого пожара легко установить его причину. Чаще всего пожары возникают по причине умышленного поджога черными лесорубами, чтобы сокрыть факты незаконных вырубок. Такие факты легко устанавливаются с помощью снимков из космоса», — сказал Анджей Сапегин. Судебный эксперт по экологии, член экспертного совета при комитете Госдумы по экологии и природным ресурсам Елена Есина отметила, что в России не хватает следователей МЧС по определению причин лесных пожаров. Во время пожароопасного периода во многих регионах России пожары доходили до населенных пунктов. Погорельцы жаловались, что противопожарные меры, в том числе опашка территории, не были проведены.