11 сентября 2023

Адвокат Сапегин раскрыл, кто чаще всего оказывается виновником лесных пожаров

Адвокат Сапегин: спутниковые снимки помогают выявлять виновных в лесных пожарах
© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары, клипарт. Екатеринбург, лесной пожар, пожар в лесу, открытый огонь
Анджей Сапегин уверен, что установить причину любого пожара легко установить Фото:
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Лесные пожары в России 2023

Пожары чаще всего возникают по вине черных лесорубов, которые пытаются скрыть незаконную деятельность. Их виновность доказывают с помощью спутников. Об этом сообщил URA.RU адвокат Анджей Сапегин.

«Фундаментальным принципом уголовного права является презумпция невиновности. В отношении любого пожара легко установить его причину. Чаще всего пожары возникают по причине умышленного поджога черными лесорубами, чтобы сокрыть факты незаконных вырубок. Такие факты легко устанавливаются с помощью снимков из космоса», — сказал Анджей Сапегин.

Судебный эксперт по экологии, член экспертного совета при комитете Госдумы по экологии и природным ресурсам Елена Есина отметила, что в России не хватает следователей МЧС по определению причин лесных пожаров. Во время пожароопасного периода во многих регионах России пожары доходили до населенных пунктов. Погорельцы жаловались, что противопожарные меры, в том числе опашка территории, не были проведены.

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Пожары чаще всего возникают по вине черных лесорубов, которые пытаются скрыть незаконную деятельность. Их виновность доказывают с помощью спутников. Об этом сообщил URA.RU адвокат Анджей Сапегин. «Фундаментальным принципом уголовного права является презумпция невиновности. В отношении любого пожара легко установить его причину. Чаще всего пожары возникают по причине умышленного поджога черными лесорубами, чтобы сокрыть факты незаконных вырубок. Такие факты легко устанавливаются с помощью снимков из космоса», — сказал Анджей Сапегин. Судебный эксперт по экологии, член экспертного совета при комитете Госдумы по экологии и природным ресурсам Елена Есина отметила, что в России не хватает следователей МЧС по определению причин лесных пожаров. Во время пожароопасного периода во многих регионах России пожары доходили до населенных пунктов. Погорельцы жаловались, что противопожарные меры, в том числе опашка территории, не были проведены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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