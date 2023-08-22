Судебный эксперт объяснила, как в РФ должны выявлять виновников лесных пожаров

Судебный эксперт Есина: в России мало следователей по установке причин лесных пожаров

22 августа 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Виновных можно установить, когда идет пал травы, считает Елена Есина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В России не хватает следователей МЧС по определению причин лесных пожаров. Они могут устанавливать, кто устроил поджог, считает судебный эксперт по экологии, член Экспертного совета при комитете Госдумы по экологии и природным ресурсам Елена Есина. «Главная причина лесных пожаров — человеческий фактор, неосторожное обращение с огнем. Это поджег прошлогодней травы, потом походы в лес, это костры, грибники, просто туристы. Только 10-15% возгораний можно отнести к естественным причинам. Есть направление — следователи по определению причин пожаров. Хорошо было бы, если бы у нас было гораздо больше таких специалистов, чтобы не отвлекать МЧС от их основной деятельности. Там существует целая методика. Когда идет пал травы, то можно установить виновного. Не то, чтобы конкретного человека, но плюс-минус хотя бы, что это жители такой-то деревни. Во всех остальных случаях, когда все приобретает колоссальные масштабы, уже невозможно ничего», — объяснила Елена Есина. По словам судебного эксперта по экологии, большим пробелом в России является и сокращение числа лесников. «У нас один пробел и одна гигантская ошибка, которую очень тяжело исправить. Это сокращение службы лесников и егерей. Целые поколения семьями были лесниками, которые отвечали за свои участки, следили за противопожарными мероприятиями, вовремя их проводя на своих территориях, знали, кто к нему в лес приходит: жители конкретной деревни или какие-то приезжие, туристы. Всех знали, они были информированными. Сейчас он один на сотни гектаров, попробуй-ка, уследи. Да и сейчас попробуйте найти молодых людей, которые привыкли к интернету, к городской жизни, чтобы они проводили все свое время в лесу или их семья жила где-то в тайге. Нет хорошего социального пакета, нет хорошего карьерного роста. Пройдет, я думаю, десяток лет, прежде чем мы выйдем хотя бы на досоветский рубеж по количеству лесников такого профессионального уровня», — отметила Есина. Ранее основатель экологического сервиса «Сохрани лес», участник фонда «Сколково» Андрей Хорошилов заявил, что региональные власти выделяют недостаточно средств для противопожарных мер. Это приводит к нехватке инструментов для мониторинга природных возгораний. К тому же лесники получают низкие зарплаты, поэтому многие вакансии недоукомплектованные. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России не хватает следователей МЧС по определению причин лесных пожаров. Они могут устанавливать, кто устроил поджог, считает судебный эксперт по экологии, член Экспертного совета при комитете Госдумы по экологии и природным ресурсам Елена Есина. «Главная причина лесных пожаров — человеческий фактор, неосторожное обращение с огнем. Это поджег прошлогодней травы, потом походы в лес, это костры, грибники, просто туристы. Только 10-15% возгораний можно отнести к естественным причинам. Есть направление — следователи по определению причин пожаров. Хорошо было бы, если бы у нас было гораздо больше таких специалистов, чтобы не отвлекать МЧС от их основной деятельности. Там существует целая методика. Когда идет пал травы, то можно установить виновного. Не то, чтобы конкретного человека, но плюс-минус хотя бы, что это жители такой-то деревни. Во всех остальных случаях, когда все приобретает колоссальные масштабы, уже невозможно ничего», — объяснила Елена Есина. По словам судебного эксперта по экологии, большим пробелом в России является и сокращение числа лесников. «У нас один пробел и одна гигантская ошибка, которую очень тяжело исправить. Это сокращение службы лесников и егерей. Целые поколения семьями были лесниками, которые отвечали за свои участки, следили за противопожарными мероприятиями, вовремя их проводя на своих территориях, знали, кто к нему в лес приходит: жители конкретной деревни или какие-то приезжие, туристы. Всех знали, они были информированными. Сейчас он один на сотни гектаров, попробуй-ка, уследи. Да и сейчас попробуйте найти молодых людей, которые привыкли к интернету, к городской жизни, чтобы они проводили все свое время в лесу или их семья жила где-то в тайге. Нет хорошего социального пакета, нет хорошего карьерного роста. Пройдет, я думаю, десяток лет, прежде чем мы выйдем хотя бы на досоветский рубеж по количеству лесников такого профессионального уровня», — отметила Есина. Ранее основатель экологического сервиса «Сохрани лес», участник фонда «Сколково» Андрей Хорошилов заявил, что региональные власти выделяют недостаточно средств для противопожарных мер. Это приводит к нехватке инструментов для мониторинга природных возгораний. К тому же лесники получают низкие зарплаты, поэтому многие вакансии недоукомплектованные.