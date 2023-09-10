Эксперт по безопасности Кузнецов: энергетики соблюдают противопожарные меры

Местные власти слабо финансируют лесную пожарную охрану, заявил Кузнецов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

Энергетические службы имеют собственные ведомственные нормы по противопожарным мероприятиям и огневым работам, которые они соблюдают. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий эксперт по пожарной безопасности ООО «Научно-производственная компания «Фонд Пожарной Безопасности» Константин Кузнецов.

«У них есть свои ведомственные нормы. Они не противоречат федеральным, но свою специфику добавляют. Они их по мере сил соблюдают. У них есть обучение противопожарным мероприятиям, технике безопасности при проведении огневых работ. Это все их ведомственные документы и инструкции, которые сейчас стараются соблюдать. Сказав, что во всем виноваты энергетики, я бы погрешил против истины», — сказал Константин Кузнецов.

Кроме того, отметил собеседник агентства, энергетики не несут ответственности за разрушенные из-за погодных условий конструкции. «ЛЭП — это безопасное устройство, если не произошло обрушения самой конструкции. Но даже в этом случае не в энергетиках дело. Трансформаторная подстанция тоже безопасна. Я удивляюсь, причем здесь вообще энергетики», — добавил эксперт.

При этом, подчеркнул Кузнецов, для выяснения реальных причин, повлекших природное возгорание, нужно учитывать недофинансирование пожарной лесной охраны. «Местные власти спокойно можно обвинить в недофинансировании региональной пожарной охраны. Вот уж нисколько не сомневаюсь, что все планы по финансированию сорваны и не выполняются», — заключил он.

Ранее специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, независимый эксперт университета «Синергия», подполковник запаса Олег Бажанов заявил, что обесточивание населенных пунктов в случае поджогов не несет никакой пользы. Гораздо важнее сократить количество пожаров, работать с населением.