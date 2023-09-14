Главком ВС Норвегии раскрыл опасную тайну НАТО

НАТО столкнулось с критической нехваткой боеприпасов после начала спецоперации на Украине. Об этом рассказал главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен.
«С момента начала спецоперации на Украине списки заказов в оборонной промышленности выросли. Странам НАТО быстро стало ясно, что они испытывают критическую нехватку боеприпасов», — передает слова Кристофферсена газета VG. Он добавил, что ведущие оборонные ведомства стран-членов НАТО признали, что их потребности в боеприпасах превышают возможности производства.
НАТО сталкивается с трудностями в поддержке Украины из-за недостатка войск и боеприпасов. США уже призвали резервистов для размещения их в Восточной Европе. Также у альянса не хватает систем ПВО и бронетехники.
НАТО столкнулось с критической нехваткой боеприпасов после начала спецоперации на Украине. Об этом рассказал главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен. «С момента начала спецоперации на Украине списки заказов в оборонной промышленности выросли. Странам НАТО быстро стало ясно, что они испытывают критическую нехватку боеприпасов», — передает слова Кристофферсена газета VG. Он добавил, что ведущие оборонные ведомства стран-членов НАТО признали, что их потребности в боеприпасах превышают возможности производства. НАТО сталкивается с трудностями в поддержке Украины из-за недостатка войск и боеприпасов. США уже призвали резервистов для размещения их в Восточной Европе. Также у альянса не хватает систем ПВО и бронетехники.