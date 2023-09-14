Главком ВС Норвегии раскрыл опасную тайну НАТО

Главком ВС Норвегии Кристофферсен: НАТО испытывает нехватку боеприпасов
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Потребности в боеприпасах превышают возможности стран НАТО, заявил Эйрик Кристофферсен Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

НАТО столкнулось с критической нехваткой боеприпасов после начала спецоперации на Украине. Об этом рассказал главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен.

«С момента начала спецоперации на Украине списки заказов в оборонной промышленности выросли. Странам НАТО быстро стало ясно, что они испытывают критическую нехватку боеприпасов», — передает слова Кристофферсена газета VG. Он добавил, что ведущие оборонные ведомства стран-членов НАТО признали, что их потребности в боеприпасах превышают возможности производства.

НАТО сталкивается с трудностями в поддержке Украины из-за недостатка войск и боеприпасов. США уже призвали резервистов для размещения их в Восточной Европе. Также у альянса не хватает систем ПВО и бронетехники.

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НАТО столкнулось с критической нехваткой боеприпасов после начала спецоперации на Украине. Об этом рассказал главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен. «С момента начала спецоперации на Украине списки заказов в оборонной промышленности выросли. Странам НАТО быстро стало ясно, что они испытывают критическую нехватку боеприпасов», — передает слова Кристофферсена газета VG. Он добавил, что ведущие оборонные ведомства стран-членов НАТО признали, что их потребности в боеприпасах превышают возможности производства. НАТО сталкивается с трудностями в поддержке Украины из-за недостатка войск и боеприпасов. США уже призвали резервистов для размещения их в Восточной Европе. Также у альянса не хватает систем ПВО и бронетехники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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