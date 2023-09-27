Песков напомнил Клинтон, кто виноват в украинском кризисе

Песков: Клинтон подменила понятия в своем обращении к Путину
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Приближение НАТО к границам России привело к началу СВО, заявил Дмитрий Песков Фото:

Приближение НАТО к границам России и отказ Запада в обсуждении этого привел к началу спецоперации. Об этом высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ответ на заявление бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон о том, что расширение НАТО — последствия российской политики.

«Что касается последовательности действий президента РФ Владимира Путина, то, наверное, нужно напомнить госпоже Клинтон, что приближение НАТО и инфраструктуры альянса к нашим границам, затем настойчивое предложение Путина обсудить эту ситуацию и выйти на подписание документа, а также решительный отказ стран Запада это обсуждать — совершенно ясно становится, что стало причиной начала СВО», — сказал Песков в ходе конференц-колла, подчеркнув, что Клинтон известна своим умением подменять понятия. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее Клинтон во время своего выступления в Госдепартаменте обратилась по имени к президенту России Владимиру Путину, отметив, что расширение НАТО — последствия российской политики. Она также заявила, что люди сами выбирают путь вступления в НАТО.

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Приближение НАТО к границам России и отказ Запада в обсуждении этого привел к началу спецоперации. Об этом высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ответ на заявление бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон о том, что расширение НАТО — последствия российской политики. «Что касается последовательности действий президента РФ Владимира Путина, то, наверное, нужно напомнить госпоже Клинтон, что приближение НАТО и инфраструктуры альянса к нашим границам, затем настойчивое предложение Путина обсудить эту ситуацию и выйти на подписание документа, а также решительный отказ стран Запада это обсуждать — совершенно ясно становится, что стало причиной начала СВО», — сказал Песков в ходе конференц-колла, подчеркнув, что Клинтон известна своим умением подменять понятия. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Клинтон во время своего выступления в Госдепартаменте обратилась по имени к президенту России Владимиру Путину, отметив, что расширение НАТО — последствия российской политики. Она также заявила, что люди сами выбирают путь вступления в НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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