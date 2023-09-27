Песков напомнил Клинтон, кто виноват в украинском кризисе

Песков: Клинтон подменила понятия в своем обращении к Путину

27 сентября 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Приближение НАТО к границам России привело к началу СВО, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Приближение НАТО к границам России и отказ Запада в обсуждении этого привел к началу спецоперации. Об этом высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ответ на заявление бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон о том, что расширение НАТО — последствия российской политики. «Что касается последовательности действий президента РФ Владимира Путина, то, наверное, нужно напомнить госпоже Клинтон, что приближение НАТО и инфраструктуры альянса к нашим границам, затем настойчивое предложение Путина обсудить эту ситуацию и выйти на подписание документа, а также решительный отказ стран Запада это обсуждать — совершенно ясно становится, что стало причиной начала СВО», — сказал Песков в ходе конференц-колла, подчеркнув, что Клинтон известна своим умением подменять понятия. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Клинтон во время своего выступления в Госдепартаменте обратилась по имени к президенту России Владимиру Путину, отметив, что расширение НАТО — последствия российской политики. Она также заявила, что люди сами выбирают путь вступления в НАТО.

Приближение НАТО к границам России и отказ Запада в обсуждении этого привел к началу спецоперации. Об этом высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ответ на заявление бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон о том, что расширение НАТО — последствия российской политики. «Что касается последовательности действий президента РФ Владимира Путина, то, наверное, нужно напомнить госпоже Клинтон, что приближение НАТО и инфраструктуры альянса к нашим границам, затем настойчивое предложение Путина обсудить эту ситуацию и выйти на подписание документа, а также решительный отказ стран Запада это обсуждать — совершенно ясно становится, что стало причиной начала СВО», — сказал Песков в ходе конференц-колла, подчеркнув, что Клинтон известна своим умением подменять понятия. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Клинтон во время своего выступления в Госдепартаменте обратилась по имени к президенту России Владимиру Путину, отметив, что расширение НАТО — последствия российской политики. Она также заявила, что люди сами выбирают путь вступления в НАТО.