Путин прокатил президента Узбекистана на российском Aurus. Видео

07 октября 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

Владимир Путин прокатил Шавката Мирзиеева на внедорожнике Aurus (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент России Владимир Путин показал президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву российский внедорожник Aurus и сел за руль, чтобы прокатить коллегу. Главы Узбекистана и Казахстана прибыли в Россию перед для запуска поставки газа из РФ. В видео показано, что Владимир Путин сел за руль российского Aurus, чтобы прокатить президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Сегодня, 7 октября, Путин, Мирзиеев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запустили поставки газа из РФ в Узбекистан через Казахстан. Ранее Владимир Путин объявил о начале поставок газа в Узбекистан. Такое заявление было сделано после переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Планируется, что часть газа транзитом будет поставляться и в Казахстан. Путин подчеркнул, что такое решение поспособствует энергетической безопасности казахстанской и узбекистанской сторон.

Президент России Владимир Путин показал президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву российский внедорожник Aurus и сел за руль, чтобы прокатить коллегу. Главы Узбекистана и Казахстана прибыли в Россию перед для запуска поставки газа из РФ. В видео показано, что Владимир Путин сел за руль российского Aurus, чтобы прокатить президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Сегодня, 7 октября, Путин, Мирзиеев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запустили поставки газа из РФ в Узбекистан через Казахстан. Ранее Владимир Путин объявил о начале поставок газа в Узбекистан. Такое заявление было сделано после переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Планируется, что часть газа транзитом будет поставляться и в Казахстан. Путин подчеркнул, что такое решение поспособствует энергетической безопасности казахстанской и узбекистанской сторон.