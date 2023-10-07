Путин прокатил президента Узбекистана на российском Aurus. Видео

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Проезд кортежа президента России Владимира Путина по улицам Екатеринбурга. Екатеринбург , мигалки, автомобиль, аурус, aurus, кортеж
Владимир Путин прокатил Шавката Мирзиеева на внедорожнике Aurus (архивное фото) Фото:

Президент России Владимир Путин показал президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву российский внедорожник Aurus и сел за руль, чтобы прокатить коллегу. Главы Узбекистана и Казахстана прибыли в Россию перед для запуска поставки газа из РФ.

В видео показано, что Владимир Путин сел за руль российского Aurus, чтобы прокатить президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Сегодня, 7 октября, Путин, Мирзиеев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запустили поставки газа из РФ в Узбекистан через Казахстан.

Ранее Владимир Путин объявил о начале поставок газа в Узбекистан. Такое заявление было сделано после переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Планируется, что часть газа транзитом будет поставляться и в Казахстан. Путин подчеркнул, что такое решение поспособствует энергетической безопасности казахстанской и узбекистанской сторон.

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Президент России Владимир Путин показал президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву российский внедорожник Aurus и сел за руль, чтобы прокатить коллегу. Главы Узбекистана и Казахстана прибыли в Россию перед для запуска поставки газа из РФ. В видео показано, что Владимир Путин сел за руль российского Aurus, чтобы прокатить президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Сегодня, 7 октября, Путин, Мирзиеев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запустили поставки газа из РФ в Узбекистан через Казахстан. Ранее Владимир Путин объявил о начале поставок газа в Узбекистан. Такое заявление было сделано после переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Планируется, что часть газа транзитом будет поставляться и в Казахстан. Путин подчеркнул, что такое решение поспособствует энергетической безопасности казахстанской и узбекистанской сторон.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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