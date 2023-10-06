Путин сообщил о запуске поставок газа в Узбекистан

06 октября 2023 в 20:37 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил о начале поставок газа в Узбекистан с 7 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин объявил о начале поставок газа в Узбекистан с 7 октября. Об этом глава государства заявил по итогам российско-узбекистанских переговоров. «В качестве одного из ключевых событий переговоров в сферах энергетики завтра мы [с президентом Казахстана Касымом Жомартом] Токаевым примем участие в торжественной церемонии поставок российского газа в Узбекистан», — сказал Владимир Путин. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Российский лидер уточнил, что часть газа транзитом будет поставляться в Казахстан. Он подчеркнул, что такое взаимовыгодное решение поспособствует энергетической безопасности узбекистанской и казахстанской сторон.

Президент России Владимир Путин объявил о начале поставок газа в Узбекистан с 7 октября. Об этом глава государства заявил по итогам российско-узбекистанских переговоров. «В качестве одного из ключевых событий переговоров в сферах энергетики завтра мы [с президентом Казахстана Касымом Жомартом] Токаевым примем участие в торжественной церемонии поставок российского газа в Узбекистан», — сказал Владимир Путин. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Российский лидер уточнил, что часть газа транзитом будет поставляться в Казахстан. Он подчеркнул, что такое взаимовыгодное решение поспособствует энергетической безопасности узбекистанской и казахстанской сторон.