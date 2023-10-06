Путин сообщил о запуске поставок газа в Узбекистан

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин заявил о начале поставок газа в Узбекистан с 7 октября Фото:

Президент России Владимир Путин объявил о начале поставок газа в Узбекистан с 7 октября. Об этом глава государства заявил по итогам российско-узбекистанских переговоров.

«В качестве одного из ключевых событий переговоров в сферах энергетики завтра мы [с президентом Казахстана Касымом Жомартом] Токаевым примем участие в торжественной церемонии поставок российского газа в Узбекистан», — сказал Владимир Путин. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».

Российский лидер уточнил, что часть газа транзитом будет поставляться в Казахстан. Он подчеркнул, что такое взаимовыгодное решение поспособствует энергетической безопасности узбекистанской и казахстанской сторон.

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Президент России Владимир Путин объявил о начале поставок газа в Узбекистан с 7 октября. Об этом глава государства заявил по итогам российско-узбекистанских переговоров. «В качестве одного из ключевых событий переговоров в сферах энергетики завтра мы [с президентом Казахстана Касымом Жомартом] Токаевым примем участие в торжественной церемонии поставок российского газа в Узбекистан», — сказал Владимир Путин. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Российский лидер уточнил, что часть газа транзитом будет поставляться в Казахстан. Он подчеркнул, что такое взаимовыгодное решение поспособствует энергетической безопасности узбекистанской и казахстанской сторон.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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