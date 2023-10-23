Экс-нападающий «Зенита» объяснил свое прозвище «Путин»

Футболист Панюков: французы называли меня Путиным из-за ситуации с Крымом
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Андрей Панюков получил во Франции прозвище «Путин» Фото:

Экс-нападающий футбольного клуба «Зенит» Андрей Панюков заявил, что во Франции он получил прозвище «Путин». По его словам, так его стали называть, потому что он был единственным русским во французском городе Аяччо, а также из-за присоединения Крыма к РФ в 2014 году.

«Я же приехал, когда произошла ситуация с Крымом, подскочил курс доллара, кризис. Путина часто показывали по телеку во Франции. Вот и меня, единственного русского в Аяччо так стали называть», — рассказал Андрей Панюков в интервью Sport24.

Панюков играл за «Зенит», после чего перешел в екатеринбургский клуб «Урал». Кроме того, спортсмен играл за московское «Динамо».

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Экс-нападающий футбольного клуба «Зенит» Андрей Панюков заявил, что во Франции он получил прозвище «Путин». По его словам, так его стали называть, потому что он был единственным русским во французском городе Аяччо, а также из-за присоединения Крыма к РФ в 2014 году. «Я же приехал, когда произошла ситуация с Крымом, подскочил курс доллара, кризис. Путина часто показывали по телеку во Франции. Вот и меня, единственного русского в Аяччо так стали называть», — рассказал Андрей Панюков в интервью Sport24. Панюков играл за «Зенит», после чего перешел в екатеринбургский клуб «Урал». Кроме того, спортсмен играл за московское «Динамо».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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