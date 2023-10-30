Путин внимательно следит за ситуацией в Махачкале

Президент РФ Владимир Путин уделяет большое внимание ситуации с протестами в аэропорту Махачкалы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин вчера получал и получает подробные доклады о ситуации в Дагестане от ФСБ и Росгвардии. Президент уделял и уделяет большое внимание», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что произошедшие события во многом являются результатом вмешательства извне.
Сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта в Махачкале 29 октября, чтобы встретить прилетевших из Израиля граждан. Протестующие вырвались на взлетно-посадочную полосу и начали нападать на силовиков, прибывших в аэропорт. На место происшествия прибыл спецназ. В результате пострадали более 20 человек, двое находятся в тяжелом состоянии.
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