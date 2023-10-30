Путин внимательно следит за ситуацией в Махачкале

Песков: Путин уделяет большое внимание ситуации в Махачкале
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Путин получал и получает подробные доклады о ситуации в Дагестане, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Протесты в аэропорту Махачкалы

Президент РФ Владимир Путин уделяет большое внимание ситуации с протестами в аэропорту Махачкалы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин вчера получал и получает подробные доклады о ситуации в Дагестане от ФСБ и Росгвардии. Президент уделял и уделяет большое внимание», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что произошедшие события во многом являются результатом вмешательства извне.

Сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта в Махачкале 29 октября, чтобы встретить прилетевших из Израиля граждан. Протестующие вырвались на взлетно-посадочную полосу и начали нападать на силовиков, прибывших в аэропорт. На место происшествия прибыл спецназ. В результате пострадали более 20 человек, двое находятся в тяжелом состоянии.

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Президент РФ Владимир Путин уделяет большое внимание ситуации с протестами в аэропорту Махачкалы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Путин вчера получал и получает подробные доклады о ситуации в Дагестане от ФСБ и Росгвардии. Президент уделял и уделяет большое внимание», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что произошедшие события во многом являются результатом вмешательства извне. Сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта в Махачкале 29 октября, чтобы встретить прилетевших из Израиля граждан. Протестующие вырвались на взлетно-посадочную полосу и начали нападать на силовиков, прибывших в аэропорт. На место происшествия прибыл спецназ. В результате пострадали более 20 человек, двое находятся в тяжелом состоянии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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