Путин внимательно следит за ситуацией в Махачкале Песков: Путин уделяет большое внимание ситуации в Махачкале 30 октября 2023 в 14:55 Размер текста - 17 + Путин получал и получает подробные доклады о ситуации в Дагестане, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы Президент РФ Владимир Путин уделяет большое внимание ситуации с протестами в аэропорту Махачкалы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Путин вчера получал и получает подробные доклады о ситуации в Дагестане от ФСБ и Росгвардии. Президент уделял и уделяет большое внимание», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что произошедшие события во многом являются результатом вмешательства извне. Сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта в Махачкале 29 октября, чтобы встретить прилетевших из Израиля граждан. Протестующие вырвались на взлетно-посадочную полосу и начали нападать на силовиков, прибывших в аэропорт. На место происшествия прибыл спецназ. В результате пострадали более 20 человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Президент РФ Владимир Путин уделяет большое внимание ситуации с протестами в аэропорту Махачкалы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Путин вчера получал и получает подробные доклады о ситуации в Дагестане от ФСБ и Росгвардии. Президент уделял и уделяет большое внимание», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что произошедшие события во многом являются результатом вмешательства извне. Сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта в Махачкале 29 октября, чтобы встретить прилетевших из Израиля граждан. Протестующие вырвались на взлетно-посадочную полосу и начали нападать на силовиков, прибывших в аэропорт. На место происшествия прибыл спецназ. В результате пострадали более 20 человек, двое находятся в тяжелом состоянии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям