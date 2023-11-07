Bloomberg: в ЕС испугались появления «копий» Путина в Европе

Премьер Румынии Чолаку опасается увеличения «популистов», выступающих за Путина
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В Европе потенциально увеличивается число политиков, поддерживающих Владимира Путина, уверен премьер Румынии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ослабление поддержки Украины поспособствует появлению «политиков-популистов», поддерживающих президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

«Ослабление поддержки, оказываемой Западом Украине, увеличит число «некоторых европейских политиков-популистов», — заявил Марчел Чолаку в интервью Bloomberg. В качестве примера изменчивого отношения некоторых стран к Украине, политик привел политическую обстановку в Польше и Словакии, где теперь выступают против поддержки Киева. При этом министр подчеркнул, что Румыния останется среди тех, кто продолжит помогать Украине.

Глава Украины Владимир Зеленский продолжает запрашивать поддержку у стран Запада. Теперь он в свои просьбах уточняет, что помощь ему нужна для того, чтобы не затянуть конфликт еще сильнее. Ряд стран отказали Украине в помощи. Например, Словакия это сделала после прихода к власти пророссийского премьера Роберта Фицо.

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Ослабление поддержки Украины поспособствует появлению «политиков-популистов», поддерживающих президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. «Ослабление поддержки, оказываемой Западом Украине, увеличит число «некоторых европейских политиков-популистов», — заявил Марчел Чолаку в интервью Bloomberg. В качестве примера изменчивого отношения некоторых стран к Украине, политик привел политическую обстановку в Польше и Словакии, где теперь выступают против поддержки Киева. При этом министр подчеркнул, что Румыния останется среди тех, кто продолжит помогать Украине. Глава Украины Владимир Зеленский продолжает запрашивать поддержку у стран Запада. Теперь он в свои просьбах уточняет, что помощь ему нужна для того, чтобы не затянуть конфликт еще сильнее. Ряд стран отказали Украине в помощи. Например, Словакия это сделала после прихода к власти пророссийского премьера Роберта Фицо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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