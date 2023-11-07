Bloomberg: в ЕС испугались появления «копий» Путина в Европе

Ослабление поддержки Украины поспособствует появлению «политиков-популистов», поддерживающих президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.
«Ослабление поддержки, оказываемой Западом Украине, увеличит число «некоторых европейских политиков-популистов», — заявил Марчел Чолаку в интервью Bloomberg. В качестве примера изменчивого отношения некоторых стран к Украине, политик привел политическую обстановку в Польше и Словакии, где теперь выступают против поддержки Киева. При этом министр подчеркнул, что Румыния останется среди тех, кто продолжит помогать Украине.
Глава Украины Владимир Зеленский продолжает запрашивать поддержку у стран Запада. Теперь он в свои просьбах уточняет, что помощь ему нужна для того, чтобы не затянуть конфликт еще сильнее. Ряд стран отказали Украине в помощи. Например, Словакия это сделала после прихода к власти пророссийского премьера Роберта Фицо.
Ослабление поддержки Украины поспособствует появлению «политиков-популистов», поддерживающих президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. «Ослабление поддержки, оказываемой Западом Украине, увеличит число «некоторых европейских политиков-популистов», — заявил Марчел Чолаку в интервью Bloomberg. В качестве примера изменчивого отношения некоторых стран к Украине, политик привел политическую обстановку в Польше и Словакии, где теперь выступают против поддержки Киева. При этом министр подчеркнул, что Румыния останется среди тех, кто продолжит помогать Украине. Глава Украины Владимир Зеленский продолжает запрашивать поддержку у стран Запада. Теперь он в свои просьбах уточняет, что помощь ему нужна для того, чтобы не затянуть конфликт еще сильнее. Ряд стран отказали Украине в помощи. Например, Словакия это сделала после прихода к власти пророссийского премьера Роберта Фицо.