В Мадриде выстрелили в лицо бывшему вице-президенту Европарламента

Бывшему вице-президенту Европейского парламента Алехо Видаль-Квадрасу выстрелили в лицо. Об этом сообщают журналисты.
«Нападение [выстрел в лицо] произошло примерно в 13:30 по местному времени (15:30 мск) в центральном районе Мадрида Саламанка. В больнице сообщили, что жизни господина Видаль-Квадраса ничего не угрожает», — пишут журналисты «
По словам местой полиции, мотив нападения так и не был установлен. Неизвестный скрылся с места происшествия. По версии правоохранителей, преступник подъехал к Алехо Видаль-Квадрасу на мотоцикле, стрельнул ему в голову, после чего уехал. Также неизвестный нападавший сжег свое транспортное средство. Полиция предполагает, что стрелявший действовал в паре с сообщником.
Ранее в Джидда (Саудовская Аравия) на делегацию Евросоюза совершили покушение. На кладбище, где присутствовали генконсулы нескольких стран, в том числе Франции, произошел взрыв. Тогда были ранены два человека. В МИД Франции подтвердили факт нападения и призвали власти Саудовской Аравии определить и наказать преступников. Еще один случай произошел в Бельгии, где неизвестный человек ударил по голове лидера нидерландской правой партии «Форум за демократию» Тьерри Боде. Происшествие случилось во время визита политика в Гентский университет. Нападавший в этом случае был задержан.
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