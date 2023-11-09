В Мадриде выстрелили в лицо бывшему вице-президенту Европарламента

10 ноября 2023 в 03:38 Размер текста - 17 +

Алехо Видаль-Квадрасу выстрелили в лицо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывшему вице-президенту Европейского парламента Алехо Видаль-Квадрасу выстрелили в лицо. Об этом сообщают журналисты. «Нападение [выстрел в лицо] произошло примерно в 13:30 по местному времени (15:30 мск) в центральном районе Мадрида Саламанка. В больнице сообщили, что жизни господина Видаль-Квадраса ничего не угрожает», — пишут журналисты « Коммерсанта» . Они уточнили, что пуля прошла сквозь челюсть политика. По словам местой полиции, мотив нападения так и не был установлен. Неизвестный скрылся с места происшествия. По версии правоохранителей, преступник подъехал к Алехо Видаль-Квадрасу на мотоцикле, стрельнул ему в голову, после чего уехал. Также неизвестный нападавший сжег свое транспортное средство. Полиция предполагает, что стрелявший действовал в паре с сообщником. Ранее в Джидда (Саудовская Аравия) на делегацию Евросоюза совершили покушение. На кладбище, где присутствовали генконсулы нескольких стран, в том числе Франции, произошел взрыв. Тогда были ранены два человека. В МИД Франции подтвердили факт нападения и призвали власти Саудовской Аравии определить и наказать преступников. Еще один случай произошел в Бельгии, где неизвестный человек ударил по голове лидера нидерландской правой партии «Форум за демократию» Тьерри Боде. Происшествие случилось во время визита политика в Гентский университет. Нападавший в этом случае был задержан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшему вице-президенту Европейского парламента Алехо Видаль-Квадрасу выстрелили в лицо. Об этом сообщают журналисты. «Нападение [выстрел в лицо] произошло примерно в 13:30 по местному времени (15:30 мск) в центральном районе Мадрида Саламанка. В больнице сообщили, что жизни господина Видаль-Квадраса ничего не угрожает», — пишут журналисты «Коммерсанта». Они уточнили, что пуля прошла сквозь челюсть политика. По словам местой полиции, мотив нападения так и не был установлен. Неизвестный скрылся с места происшествия. По версии правоохранителей, преступник подъехал к Алехо Видаль-Квадрасу на мотоцикле, стрельнул ему в голову, после чего уехал. Также неизвестный нападавший сжег свое транспортное средство. Полиция предполагает, что стрелявший действовал в паре с сообщником. Ранее в Джидда (Саудовская Аравия) на делегацию Евросоюза совершили покушение. На кладбище, где присутствовали генконсулы нескольких стран, в том числе Франции, произошел взрыв. Тогда были ранены два человека. В МИД Франции подтвердили факт нападения и призвали власти Саудовской Аравии определить и наказать преступников. Еще один случай произошел в Бельгии, где неизвестный человек ударил по голове лидера нидерландской правой партии «Форум за демократию» Тьерри Боде. Происшествие случилось во время визита политика в Гентский университет. Нападавший в этом случае был задержан.