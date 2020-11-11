На делегацию Евросоюза на Ближнем Востоке совершено покушение

В городе Джидда (Саудовская Аравия) на кладбище, где присутствовали генконсулы нескольких стран, в том числе Франции, произошел взрыв. Ранены два человека. Один из них — сотрудник консульства Греции.
«В МИД Франции подтвердили факт нападения и призвали власти Саудовской Аравии выявить и наказать преступников», — сообщает «Национальная служба новостей». В сообщении также говорится, что взрыв произошел во время празднования 102-й годовщины окончания Первой мировой войны.
3 ноября в Вене террористы открыли стрельбу у синагоги. А четырьмя днями ранее, 31 октября, в Ницце неизвестный с ножом устроил резню в еще одном объекте культурного наследия — церкви Нотр-Дам.
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