26 ноября 2023

Байден пропустит важный для ООН саммит в Дубае

NYT: Байден не приедет на главный климатический саммит ООН
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден не приедет на саммит ООН из-за конфликта на Ближнем Востоке, сказал источник Фото:

Президент США Джо Байден не посетит грядущий саммит ООН, посвященный изменению климата, который пройдет в Дубае. Об этом написали в газете The New York Times со ссылкой на источник.

«Президент Байден не будет участвовать в главном климатическом саммите ООН, который начинается в четверг в Дубае», — передает издание слова источника. В материале уточнили, что в заседании будут участвовать главы порядка 200 государств, а также папа Римский Франциск.

По словам собеседника издания, причиной отсутствия американского лидера на саммите может быть затяжной конфликт на Ближнем Востоке. В последнее время палестино-израильская война занимает много времени у администрации Байдена.

Саммит ООН, посвященный изменению климата, пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря, согласно информации американской прессы. В СМИ также допустили встречу на мероприятии президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Однако официального подтверждения участия двух лидеров в заседании не было ни от Москвы, ни от Киева.

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Президент США Джо Байден не посетит грядущий саммит ООН, посвященный изменению климата, который пройдет в Дубае. Об этом написали в газете The New York Times со ссылкой на источник. «Президент Байден не будет участвовать в главном климатическом саммите ООН, который начинается в четверг в Дубае», — передает издание слова источника. В материале уточнили, что в заседании будут участвовать главы порядка 200 государств, а также папа Римский Франциск. По словам собеседника издания, причиной отсутствия американского лидера на саммите может быть затяжной конфликт на Ближнем Востоке. В последнее время палестино-израильская война занимает много времени у администрации Байдена. Саммит ООН, посвященный изменению климата, пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря, согласно информации американской прессы. В СМИ также допустили встречу на мероприятии президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Однако официального подтверждения участия двух лидеров в заседании не было ни от Москвы, ни от Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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