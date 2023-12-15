МО РФ: над Крымом за два часа уничтожили 26 украинских дронов

16 декабря 2023 в 00:45 Размер текста - 17 +

26 БПЛА уничтожили над Крымским полуостровом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские средства ПВО уничтожили над Крымским полуостровом 26 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Сегодня в период с 20:30 до 22:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием БПЛА на территории Крыма. Российские средства ПВО уничтожили над полуостровом 26 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Российские средства ПВО уничтожили над Крымским полуостровом 26 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Сегодня в период с 20:30 до 22:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием БПЛА на территории Крыма. Российские средства ПВО уничтожили над полуостровом 26 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в telegram-канале ведомства.