15 декабря 2023

МО РФ: над Крымом за два часа уничтожили 26 украинских дронов

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Дрон, квадрокоптер, бпла. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
26 БПЛА уничтожили над Крымским полуостровом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства ПВО уничтожили над Крымским полуостровом 26 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня в период с 20:30 до 22:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием БПЛА на территории Крыма. Российские средства ПВО уничтожили над полуостровом 26 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в telegram-канале ведомства.

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Российские средства ПВО уничтожили над Крымским полуостровом 26 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Сегодня в период с 20:30 до 22:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием БПЛА на территории Крыма. Российские средства ПВО уничтожили над полуостровом 26 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в telegram-канале ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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