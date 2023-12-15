МО РФ: над Крымом за два часа уничтожили 26 украинских дронов

26 БПЛА уничтожили над Крымским полуостровом
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские средства ПВО уничтожили над Крымским полуостровом 26 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня в период с 20:30 до 22:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием БПЛА на территории Крыма. Российские средства ПВО уничтожили над полуостровом 26 украинских беспилотных летательных аппаратов», —
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