10 января 2024

МИД объявил о закрытии въезда в Россию официальным лицам Молдавии

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, мид, здание, министерство иностранных дел
МИД РФ оставляет за собой право на дополнительные ответные меры Фото:

МИД РФ объявил о закрытии въезда в Россию некоторым официальным лицам Молдавии. Это стало ответом на недружественные действия молдавского руководства.

«Полномочный посол Республики Молдова в РФ Лилиан Дарий был вызван в ведомство. До сведения посла было доведено решение о закрытии въезда на территорию РФ ряду официальных лиц Республики Молдова», — сообщается на официальном сайте МИД РФ.

В ведомстве отметили, что системный характер приобрели случаи дискриминации российских граждан, въезжающих в Молдавию, участились необоснованные отказы в пересечении границы. Со стороны Кишинева продолжают звучать агрессивные заявления антироссийского характера. Москва также выразила послу обеспокоенность из-за информации о планах содействовать подготовке военных ВСУ на молдавской территории, отмечает телеканал RT.

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МИД РФ объявил о закрытии въезда в Россию некоторым официальным лицам Молдавии. Это стало ответом на недружественные действия молдавского руководства. «Полномочный посол Республики Молдова в РФ Лилиан Дарий был вызван в ведомство. До сведения посла было доведено решение о закрытии въезда на территорию РФ ряду официальных лиц Республики Молдова», — сообщается на официальном сайте МИД РФ. В ведомстве отметили, что системный характер приобрели случаи дискриминации российских граждан, въезжающих в Молдавию, участились необоснованные отказы в пересечении границы. Со стороны Кишинева продолжают звучать агрессивные заявления антироссийского характера. Москва также выразила послу обеспокоенность из-за информации о планах содействовать подготовке военных ВСУ на молдавской территории, отмечает телеканал RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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