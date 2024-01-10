МИД объявил о закрытии въезда в Россию официальным лицам Молдавии

11 января 2024 в 02:11 Размер текста - 17 +

МИД РФ оставляет за собой право на дополнительные ответные меры Фото: Игорь Пантин © URA.RU МИД РФ объявил о закрытии въезда в Россию некоторым официальным лицам Молдавии. Это стало ответом на недружественные действия молдавского руководства. «Полномочный посол Республики Молдова в РФ Лилиан Дарий был вызван в ведомство. До сведения посла было доведено решение о закрытии въезда на территорию РФ ряду официальных лиц Республики Молдова», — сообщается на официальном сайте МИД РФ. В ведомстве отметили, что системный характер приобрели случаи дискриминации российских граждан, въезжающих в Молдавию, участились необоснованные отказы в пересечении границы. Со стороны Кишинева продолжают звучать агрессивные заявления антироссийского характера. Москва также выразила послу обеспокоенность из-за информации о планах содействовать подготовке военных ВСУ на молдавской территории, отмечает телеканал RT.

МИД РФ объявил о закрытии въезда в Россию некоторым официальным лицам Молдавии. Это стало ответом на недружественные действия молдавского руководства. «Полномочный посол Республики Молдова в РФ Лилиан Дарий был вызван в ведомство. До сведения посла было доведено решение о закрытии въезда на территорию РФ ряду официальных лиц Республики Молдова», — сообщается на официальном сайте МИД РФ. В ведомстве отметили, что системный характер приобрели случаи дискриминации российских граждан, въезжающих в Молдавию, участились необоснованные отказы в пересечении границы. Со стороны Кишинева продолжают звучать агрессивные заявления антироссийского характера. Москва также выразила послу обеспокоенность из-за информации о планах содействовать подготовке военных ВСУ на молдавской территории, отмечает телеканал RT.