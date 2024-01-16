Офицеру Росгвардии дали 6 лет за некачественную защиту Крымского моста

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Закупленные офицером системы не смогли бы защитить Крымский мост от малых беспилотников Фото:

Бывший начальник отдела морского управления Росгвардии полковник Сергей Волков приговорен к шести годам по делу о закупке некорректно работавших комплексов «Орел-БПЛА» для защиты Крымского моста. Такое решение вынес Второй западный окружной военный суд.

«Назначить наказание в виде шести лет колонии общего режима», — передает решение суда РИА Новости. Волкова признали виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ). Госнаграды Волкову оставили.

Закупленные Волковым комплексы не могли адекватно защитить Крымский мост от беспилотников малого класса. Росгвардии пришлось оказаться от них через месяц после закупки, в связи с чем и было возбуждено дело. Сам Волков свою вину не признал.

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Бывший начальник отдела морского управления Росгвардии полковник Сергей Волков приговорен к шести годам по делу о закупке некорректно работавших комплексов «Орел-БПЛА» для защиты Крымского моста. Такое решение вынес Второй западный окружной военный суд. «Назначить наказание в виде шести лет колонии общего режима», — передает решение суда РИА Новости. Волкова признали виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ). Госнаграды Волкову оставили. Закупленные Волковым комплексы не могли адекватно защитить Крымский мост от беспилотников малого класса. Росгвардии пришлось оказаться от них через месяц после закупки, в связи с чем и было возбуждено дело. Сам Волков свою вину не признал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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