Офицеру Росгвардии дали 6 лет за некачественную защиту Крымского моста

16 января 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Закупленные офицером системы не смогли бы защитить Крымский мост от малых беспилотников Фото: Официальный сайт «Крымский мост» Бывший начальник отдела морского управления Росгвардии полковник Сергей Волков приговорен к шести годам по делу о закупке некорректно работавших комплексов «Орел-БПЛА» для защиты Крымского моста. Такое решение вынес Второй западный окружной военный суд. «Назначить наказание в виде шести лет колонии общего режима», — передает решение суда РИА Новости. Волкова признали виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ). Госнаграды Волкову оставили. Закупленные Волковым комплексы не могли адекватно защитить Крымский мост от беспилотников малого класса. Росгвардии пришлось оказаться от них через месяц после закупки, в связи с чем и было возбуждено дело. Сам Волков свою вину не признал.

Бывший начальник отдела морского управления Росгвардии полковник Сергей Волков приговорен к шести годам по делу о закупке некорректно работавших комплексов «Орел-БПЛА» для защиты Крымского моста. Такое решение вынес Второй западный окружной военный суд. «Назначить наказание в виде шести лет колонии общего режима», — передает решение суда РИА Новости. Волкова признали виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ). Госнаграды Волкову оставили. Закупленные Волковым комплексы не могли адекватно защитить Крымский мост от беспилотников малого класса. Росгвардии пришлось оказаться от них через месяц после закупки, в связи с чем и было возбуждено дело. Сам Волков свою вину не признал.