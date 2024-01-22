Лукашенко заявил о желании провести переговоры с Путиным тет-а-тет

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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, лукашенко александр
Лукашенко запланировал провести переговоры с Путиным один на один Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным лично. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

«Проанонсировал переговоры с Путиным „один на один“ накануне заседания Высшего госсовета Союзного государства», — сказано в публикации. Уточняется, что Лукашенко сообщил об этом на встрече с государственным секретарем СГ Дмитрием Мезенцевым.

Ранее Россия и Белоруссия подписали ряд важных документов. Так, например, подписано постановление «О ходе выполнения Плана мероприятий по реализации в 2022—2026 годах Концепции миграционной политики» и резолюция «Об организации празднования 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков».

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным лично. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого». «Проанонсировал переговоры с Путиным „один на один“ накануне заседания Высшего госсовета Союзного государства», — сказано в публикации. Уточняется, что Лукашенко сообщил об этом на встрече с государственным секретарем СГ Дмитрием Мезенцевым. Ранее Россия и Белоруссия подписали ряд важных документов. Так, например, подписано постановление «О ходе выполнения Плана мероприятий по реализации в 2022—2026 годах Концепции миграционной политики» и резолюция «Об организации празднования 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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