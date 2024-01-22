Лукашенко заявил о желании провести переговоры с Путиным тет-а-тет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным лично. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».
«Проанонсировал переговоры с Путиным „один на один“ накануне заседания Высшего госсовета Союзного государства», — сказано в публикации. Уточняется, что Лукашенко сообщил об этом на встрече с государственным секретарем СГ Дмитрием Мезенцевым.
Ранее Россия и Белоруссия подписали ряд важных документов. Так, например, подписано постановление «О ходе выполнения Плана мероприятий по реализации в 2022—2026 годах Концепции миграционной политики» и резолюция «Об организации празднования 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков».
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