Политика Власть Лукашенко заявил о желании провести переговоры с Путиным тет-а-тет 22 января 2024 в 13:55 Размер текста - 17 + Лукашенко запланировал провести переговоры с Путиным один на один Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным лично. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого». «Проанонсировал переговоры с Путиным „один на один“ накануне заседания Высшего госсовета Союзного государства», — сказано в публикации. Уточняется, что Лукашенко сообщил об этом на встрече с государственным секретарем СГ Дмитрием Мезенцевым. Ранее Россия и Белоруссия подписали ряд важных документов. Так, например, подписано постановление «О ходе выполнения Плана мероприятий по реализации в 2022—2026 годах Концепции миграционной политики» и резолюция «Об организации празднования 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным лично. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого». «Проанонсировал переговоры с Путиным „один на один“ накануне заседания Высшего госсовета Союзного государства», — сказано в публикации. Уточняется, что Лукашенко сообщил об этом на встрече с государственным секретарем СГ Дмитрием Мезенцевым. Ранее Россия и Белоруссия подписали ряд важных документов. Так, например, подписано постановление «О ходе выполнения Плана мероприятий по реализации в 2022—2026 годах Концепции миграционной политики» и резолюция «Об организации празднования 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям