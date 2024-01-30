Мишустин оценил ситуацию по расселению аварийного жилья в РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что показатель по расселению аварийного жилья в национальном проекте «Жилье и городская среда» достигнут досрочно. Об этом стало известно из стратегической сессии о реализации нацпроектов и достижении национальных целей развития.
«Порядка 670 тысяч человек переселены из непригодного для проживания жилищного фонда, и примерно треть из них — в прошлом году. В целом запланированный в национальном проекте результат достигнут досрочно», — подчеркнул глава правительства. Его слова
Кроме того, по словам Мишустина, в 2023 году в России введено в эксплуатацию свыше 110 млн кв. м. жилья. Таким образом, условия проживания улучшились у 4,3 млн семей.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.