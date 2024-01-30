Мишустин оценил ситуацию по расселению аварийного жилья в РФ

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Михаил Мишустин посетил презентацию проектов развития внутреннего туризма на курорте Манжерок. Горно-Алтайск , мишустин михаил, топ
Мишустин заявил, что 670 тыс. чел. переселены из непригодного для проживания жилищного фонда Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что показатель по расселению аварийного жилья в национальном проекте «Жилье и городская среда» достигнут досрочно. Об этом стало известно из стратегической сессии о реализации нацпроектов и достижении национальных целей развития.

«Порядка 670 тысяч человек переселены из непригодного для проживания жилищного фонда, и примерно треть из них — в прошлом году. В целом запланированный в национальном проекте результат достигнут досрочно», — подчеркнул глава правительства. Его слова приводятся в официальном telegram-канале кабмина.

Кроме того, по словам Мишустина, в 2023 году в России введено в эксплуатацию свыше 110 млн кв. м. жилья. Таким образом, условия проживания улучшились у 4,3 млн семей.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что показатель по расселению аварийного жилья в национальном проекте «Жилье и городская среда» достигнут досрочно. Об этом стало известно из стратегической сессии о реализации нацпроектов и достижении национальных целей развития. «Порядка 670 тысяч человек переселены из непригодного для проживания жилищного фонда, и примерно треть из них — в прошлом году. В целом запланированный в национальном проекте результат достигнут досрочно», — подчеркнул глава правительства. Его слова приводятся в официальном telegram-канале кабмина. Кроме того, по словам Мишустина, в 2023 году в России введено в эксплуатацию свыше 110 млн кв. м. жилья. Таким образом, условия проживания улучшились у 4,3 млн семей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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