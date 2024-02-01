Латвийским спортсменам запретили играть с командами из Белоруссии и РФ

01 февраля 2024 в 15:43 Размер текста - 17 +

Спортсмены из Латвии не смогут играть с командами из РФ и Белоруссии даже в нейтральном статусе Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Закон о спорте было внесено изменение, согласно которому спортивные сборные Латвии не могут играть с командами из России и Белоруссии. Запрет действует даже в том случае, если спортсмены из этих стран участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщает председатель подкомиссии по спорту комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Давис Мартиньш Даугавиетис. «Основная идея поправок к Закону о спорте заключается в том, чтобы на уровне национального законодательства предусмотреть, что спортивные команды латвийских команд, например, по баскетболу, футболу или хоккею, не могут проводить совместные игры с командами стран-агрессоров — России и Беларуси», — передает сайт Сейма слова Даугавиетиса. Отмечается, что это ограничение действует как на нейтральном поле, так и на самостоятельном. Кроме того, председатель подкомиссии по спорту добавил, что во время жеребьевки международные спортивные организации должны уважать латвийское законодательство и не должны ставить в совместные игры сборную Латвии со сборными Белоруссии и России. Ранее в Польше судью Ирину Лорткипанидзе лишили лицензии за работу на турнире в Пекине с участием российских и белорусских спортсменок. В заявлении PZG говорится, что Польская федерация гимнастики против любых действий, которые направлены на восстановление возможности участия россиян и белорусов в международных соревнованиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Закон о спорте было внесено изменение, согласно которому спортивные сборные Латвии не могут играть с командами из России и Белоруссии. Запрет действует даже в том случае, если спортсмены из этих стран участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщает председатель подкомиссии по спорту комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Давис Мартиньш Даугавиетис. «Основная идея поправок к Закону о спорте заключается в том, чтобы на уровне национального законодательства предусмотреть, что спортивные команды латвийских команд, например, по баскетболу, футболу или хоккею, не могут проводить совместные игры с командами стран-агрессоров — России и Беларуси», — передает сайт Сейма слова Даугавиетиса. Отмечается, что это ограничение действует как на нейтральном поле, так и на самостоятельном. Кроме того, председатель подкомиссии по спорту добавил, что во время жеребьевки международные спортивные организации должны уважать латвийское законодательство и не должны ставить в совместные игры сборную Латвии со сборными Белоруссии и России. Ранее в Польше судью Ирину Лорткипанидзе лишили лицензии за работу на турнире в Пекине с участием российских и белорусских спортсменок. В заявлении PZG говорится, что Польская федерация гимнастики против любых действий, которые направлены на восстановление возможности участия россиян и белорусов в международных соревнованиях.