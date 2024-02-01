Уволенного из библиотеки кота Маркиза вернут на «работу»

01 февраля 2024 в 22:38 Размер текста - 17 +

Чтобы вернуть Маркиза в библиотеку, нужно сделать ему все обязательные документы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Коту Маркизу, которого «уволили» из библиотеки № 248-1 в Москве, планируют сделать все нужные документы. Это поможет животному вернуться в учреждение. Также гендиректор Объединения культурных центров (ОКЦ) Северо-западного округа Сергей Конахевич сообщил, что кота нужно поставить на учет и чипировать. «„Уволенному“ из московской библиотеки коту Маркизу планируют сделать все документы, чтобы он вернулся на рабочее место», — передают РИА Новости. Как заявил Конахевич, Маркиза нужно чипировать и поставить на учет. Отмечается, что прививки и ветеринарный паспорт у него уже есть. Кроме того, в ОКЦ добавили, что поговорили насчет сбора обязательных документов для библиотечного питомца с «Булгаковским домом», где живет кот Бегемот. Также там посоветовали провести разговоров и с человеком, который написал жалобу на Маркиза. Ранее кота, проживающего в московской библиотеке, выгнали из-за жалобы пожилого посетителя. Маркиза забрали на временную передержку, но после привезли обратно в учреждение. В разрешении ситуации участвовали объединение культурных центров, сотрудники библиотеки № 248-1 и Департамент культуры города Москвы. На данный момент кот живет у заведующей библиотекой Елены Акиновой, но все сотрудники учреждения хотят вернуть Маркиза на «его рабочее место». За восемь лет эта библиотека стала для него домом и он полюбился ее посетителям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Коту Маркизу, которого «уволили» из библиотеки № 248-1 в Москве, планируют сделать все нужные документы. Это поможет животному вернуться в учреждение. Также гендиректор Объединения культурных центров (ОКЦ) Северо-западного округа Сергей Конахевич сообщил, что кота нужно поставить на учет и чипировать. «„Уволенному“ из московской библиотеки коту Маркизу планируют сделать все документы, чтобы он вернулся на рабочее место», — передают РИА Новости. Как заявил Конахевич, Маркиза нужно чипировать и поставить на учет. Отмечается, что прививки и ветеринарный паспорт у него уже есть. Кроме того, в ОКЦ добавили, что поговорили насчет сбора обязательных документов для библиотечного питомца с «Булгаковским домом», где живет кот Бегемот. Также там посоветовали провести разговоров и с человеком, который написал жалобу на Маркиза. Ранее кота, проживающего в московской библиотеке, выгнали из-за жалобы пожилого посетителя. Маркиза забрали на временную передержку, но после привезли обратно в учреждение. В разрешении ситуации участвовали объединение культурных центров, сотрудники библиотеки № 248-1 и Департамент культуры города Москвы. На данный момент кот живет у заведующей библиотекой Елены Акиновой, но все сотрудники учреждения хотят вернуть Маркиза на «его рабочее место». За восемь лет эта библиотека стала для него домом и он полюбился ее посетителям.