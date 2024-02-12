12 февраля 2024

Бизнесмены из РФ заявили о масштабных проблемах с платежами в Турции

© Служба новостей «URA.RU»
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Банки просят российских предпринимателей отказаться от их турецких счетов Фото:

Бизнесмены из России с начала 2024 года столкнулись с масштабными ограничениями в проведении платежей в Турции — их счета стали чаще блокировать. Об этом сообщили опрошенные предприниматели.

«Cлучаи (блокировки платежей — прим.URA.RU) неединичные, они достаточно обширные. Такая проблема есть, с ней столкнулось большое количество людей, которые торгуют с Турцией, с турецкими компаниями, где участвуют турецкие банки в расчетах», — сообщил РБК генеральный директор Российско-турецкого делового совета Алексей Егармин.

По словам президента Ассоциации «Российско-турецкий диалог» Арсена Аюпова, подобные ограничения и блокировки работают в ручном режиме. Некоторые платежи из России блокируются, а некоторым предпринимателям лишь рекомендуют прекратить обслуживание в банках Турции. Аюпов подчеркнул, что банки дают время на вывод средств и другие организационные дела.

Российский посол в Турции Алексей Ерхов заявил, что ужесточение американских санкций против России осложняет торгово-экономические отношения между странами, передает RT. Он подчеркнул, что на это повлияло расширение санкций США в конце 2023 года.

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Бизнесмены из России с начала 2024 года столкнулись с масштабными ограничениями в проведении платежей в Турции — их счета стали чаще блокировать. Об этом сообщили опрошенные предприниматели. «Cлучаи (блокировки платежей — прим.URA.RU) неединичные, они достаточно обширные. Такая проблема есть, с ней столкнулось большое количество людей, которые торгуют с Турцией, с турецкими компаниями, где участвуют турецкие банки в расчетах», — сообщил РБК генеральный директор Российско-турецкого делового совета Алексей Егармин. По словам президента Ассоциации «Российско-турецкий диалог» Арсена Аюпова, подобные ограничения и блокировки работают в ручном режиме. Некоторые платежи из России блокируются, а некоторым предпринимателям лишь рекомендуют прекратить обслуживание в банках Турции. Аюпов подчеркнул, что банки дают время на вывод средств и другие организационные дела. Российский посол в Турции Алексей Ерхов заявил, что ужесточение американских санкций против России осложняет торгово-экономические отношения между странами, передает RT. Он подчеркнул, что на это повлияло расширение санкций США в конце 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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