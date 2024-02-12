Бизнесмены из РФ заявили о масштабных проблемах с платежами в Турции

13 февраля 2024 в 04:26 Размер текста - 17 +

Банки просят российских предпринимателей отказаться от их турецких счетов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бизнесмены из России с начала 2024 года столкнулись с масштабными ограничениями в проведении платежей в Турции — их счета стали чаще блокировать. Об этом сообщили опрошенные предприниматели. «Cлучаи (блокировки платежей — прим.URA.RU) неединичные, они достаточно обширные. Такая проблема есть, с ней столкнулось большое количество людей, которые торгуют с Турцией, с турецкими компаниями, где участвуют турецкие банки в расчетах», — сообщил РБК генеральный директор Российско-турецкого делового совета Алексей Егармин. По словам президента Ассоциации «Российско-турецкий диалог» Арсена Аюпова, подобные ограничения и блокировки работают в ручном режиме. Некоторые платежи из России блокируются, а некоторым предпринимателям лишь рекомендуют прекратить обслуживание в банках Турции. Аюпов подчеркнул, что банки дают время на вывод средств и другие организационные дела. Российский посол в Турции Алексей Ерхов заявил, что ужесточение американских санкций против России осложняет торгово-экономические отношения между странами, передает RT. Он подчеркнул, что на это повлияло расширение санкций США в конце 2023 года.

Бизнесмены из России с начала 2024 года столкнулись с масштабными ограничениями в проведении платежей в Турции — их счета стали чаще блокировать. Об этом сообщили опрошенные предприниматели. «Cлучаи (блокировки платежей — прим.URA.RU) неединичные, они достаточно обширные. Такая проблема есть, с ней столкнулось большое количество людей, которые торгуют с Турцией, с турецкими компаниями, где участвуют турецкие банки в расчетах», — сообщил РБК генеральный директор Российско-турецкого делового совета Алексей Егармин. По словам президента Ассоциации «Российско-турецкий диалог» Арсена Аюпова, подобные ограничения и блокировки работают в ручном режиме. Некоторые платежи из России блокируются, а некоторым предпринимателям лишь рекомендуют прекратить обслуживание в банках Турции. Аюпов подчеркнул, что банки дают время на вывод средств и другие организационные дела. Российский посол в Турции Алексей Ерхов заявил, что ужесточение американских санкций против России осложняет торгово-экономические отношения между странами, передает RT. Он подчеркнул, что на это повлияло расширение санкций США в конце 2023 года.