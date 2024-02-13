МВД РФ объявило в розыск начальников СИЗО Киева, где пытали российских военных

13 февраля 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

Неизвестно, по какой статье МВД РФ привлекло Бартощака и Балдука Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В МВД РФ объявили в розыск начальников СИЗО Киева и Харькова Александра Балдука и Евгения Бартощака. Именно там пытали военных России, сообщили в ведомстве. Соответствующая информация размещена в ведомственной базе розыска. «Александр Григорьевич Балдук, 1.1.1962, Евгений Николаевич Бартощак. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в ведомственной базе. Не уточняется, по какой статье они привлечены к ответственности. В мае 2023 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что были возбуждены новые уголовные дела о пытках пленных бойцов РФ в отношении начальников СИЗО Бартощака и Балдука. Также были возбуждены уголовные дела против других лиц, которые входят в число сотрудников учреждения и украинской службы безопасности.

В МВД РФ объявили в розыск начальников СИЗО Киева и Харькова Александра Балдука и Евгения Бартощака. Именно там пытали военных России, сообщили в ведомстве. Соответствующая информация размещена в ведомственной базе розыска. «Александр Григорьевич Балдук, 1.1.1962, Евгений Николаевич Бартощак. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в ведомственной базе. Не уточняется, по какой статье они привлечены к ответственности. В мае 2023 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что были возбуждены новые уголовные дела о пытках пленных бойцов РФ в отношении начальников СИЗО Бартощака и Балдука. Также были возбуждены уголовные дела против других лиц, которые входят в число сотрудников учреждения и украинской службы безопасности.