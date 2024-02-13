МВД РФ объявило в розыск начальников СИЗО Киева, где пытали российских военных

В МВД РФ объявили в розыск начальников СИЗО Киева и Харькова Александра Балдука и Евгения Бартощака. Именно там пытали военных России, сообщили в ведомстве. Соответствующая информация размещена в ведомственной базе розыска.
«Александр Григорьевич Балдук, 1.1.1962, Евгений Николаевич Бартощак. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в ведомственной базе. Не уточняется, по какой статье они привлечены к ответственности.
В мае 2023 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что были возбуждены новые уголовные дела о пытках пленных бойцов РФ в отношении начальников СИЗО Бартощака и Балдука. Также были возбуждены уголовные дела против других лиц, которые входят в число сотрудников учреждения и украинской службы безопасности.
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