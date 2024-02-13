МВД РФ объявило в розыск начальников СИЗО Киева, где пытали российских военных

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Всякое. Курган, сизо, разбой, полиция, наряд полиции
Неизвестно, по какой статье МВД РФ привлекло Бартощака и Балдука Фото:

В МВД РФ объявили в розыск начальников СИЗО Киева и Харькова Александра Балдука и Евгения Бартощака. Именно там пытали военных России, сообщили в ведомстве. Соответствующая информация размещена в ведомственной базе розыска.

«Александр Григорьевич Балдук, 1.1.1962, Евгений Николаевич Бартощак. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в ведомственной базе. Не уточняется, по какой статье они привлечены к ответственности.

В мае 2023 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что были возбуждены новые уголовные дела о пытках пленных бойцов РФ в отношении начальников СИЗО Бартощака и Балдука. Также были возбуждены уголовные дела против других лиц, которые входят в число сотрудников учреждения и украинской службы безопасности.

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В МВД РФ объявили в розыск начальников СИЗО Киева и Харькова Александра Балдука и Евгения Бартощака. Именно там пытали военных России, сообщили в ведомстве. Соответствующая информация размещена в ведомственной базе розыска. «Александр Григорьевич Балдук, 1.1.1962, Евгений Николаевич Бартощак. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в ведомственной базе. Не уточняется, по какой статье они привлечены к ответственности. В мае 2023 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что были возбуждены новые уголовные дела о пытках пленных бойцов РФ в отношении начальников СИЗО Бартощака и Балдука. Также были возбуждены уголовные дела против других лиц, которые входят в число сотрудников учреждения и украинской службы безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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