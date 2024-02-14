Звезда «Голос, Дети» и «Ты супер» попался с мефедроном

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У Виктора Борисова обнаружили пакетик с запрещенными веществами Фото:

Участник музыкальных проектов «Голос, Дети» и «Ты супер!» Виктор Борисов был задержан в Москве. Во время проверки документов у него нашли пакет с мефедроном. Об этом сообщает 112.

«Виктора Борисова задержали на Пресне, когда остановили такси, в котором он был пассажиром. Он изрядно нервничал. Было решено его досмотреть. У певца нашли пакет с мефедроном», — передает авторы telegram-канала. В настоящий момент проводится соответсвующая проверка. Сам инцидент произошел поздно ночью.

«Голос. Дети» — вокальное телевизионное шоу, выходящее на Первом канале. Борисов являлся его участником несколько лет назад. Также он известен как участник другого вокального детского шоу — «Ты супер!».

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Участник музыкальных проектов «Голос, Дети» и «Ты супер!» Виктор Борисов был задержан в Москве. Во время проверки документов у него нашли пакет с мефедроном. Об этом сообщает 112. «Виктора Борисова задержали на Пресне, когда остановили такси, в котором он был пассажиром. Он изрядно нервничал. Было решено его досмотреть. У певца нашли пакет с мефедроном», — передает авторы telegram-канала. В настоящий момент проводится соответсвующая проверка. Сам инцидент произошел поздно ночью. «Голос. Дети» — вокальное телевизионное шоу, выходящее на Первом канале. Борисов являлся его участником несколько лет назад. Также он известен как участник другого вокального детского шоу — «Ты супер!».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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