Мишустин уволил замглавы Росалкоголя

Мишустин подписал распоряжение о снятии Гуляева с должности
Замглавы Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Денис Гуляев освобожден от должности. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
«Освободить Гуляева Дениса Рафисовича от должности заместителя руководителя Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по его просьбе», — говорится в тексте распоряжения. Оно опубликовано на официальном портал правовых актов.
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