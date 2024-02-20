Мишустин уволил замглавы Росалкоголя

Мишустин освободил от должности замглавы Росалкоголя Гуляева
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Заявление для прессы Михаила Мишустина на заседании совета Евразийского экономического союза. Алма-ата., мишустин михаил, топ
Мишустин подписал распоряжение о снятии Гуляева с должности Фото:

Замглавы Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Денис Гуляев освобожден от должности. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

«Освободить Гуляева Дениса Рафисовича от должности заместителя руководителя Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по его просьбе», — говорится в тексте распоряжения. Оно опубликовано на официальном портал правовых актов.

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Замглавы Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Денис Гуляев освобожден от должности. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. «Освободить Гуляева Дениса Рафисовича от должности заместителя руководителя Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по его просьбе», — говорится в тексте распоряжения. Оно опубликовано на официальном портал правовых актов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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