НАТО применил статью четыре из-за инцидента с БПЛА в Польше. Об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка.
«НАТО применила статью 4 Североатлантического договора», — сказал Шлапка телеканалу Polsat. Статья 4 Договора НАТО предусматривает, что «Договаривающиеся стороны будут консультироваться между собою всякий раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из договаривающихся сторон окажутся под угрозой». Применение этой статьи подразумевает проведение экстренных консультаций между государствами-членами альянса.
В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и стран-союзников были подняты по тревоге после сообщений о массовом вторжении БПЛА на территорию страны. Позднее глава польского правительства заявил, что речь идет о «значительном количестве» дронов, якобы российского происхождения. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш сообщил, что беспилотники, о которых заявила польская сторона, проникли на территорию страны с украинской стороны. Польша планировала обратиться к НАТО с запросом о проведении консультаций в связи с инцидентом.
