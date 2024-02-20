Шойгу: работы по ракетному комплексу «Авангард» завершены

На Западе знают, какое оружие есть у России, заявил Сергей Шойгу
Работа с российскими ракетными комплексами «Авангард» завершена, два полка поставлены на боевое дежурство. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«По „Авангарду“ работа завершена, два полка уже фактически стоят на боевом дежурстве», — сказал Шойгу в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Министр добавил, что западные страны знают, какое оружие есть у России на данный момент.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину о ситуации на СВО. О чем беседовал Шойгу с Путиным — в материале URA.RU.
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