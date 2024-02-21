Зеленский призвал премьера Польши встретиться на границе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский обратился к польским властям для решения проблемы с польскими фермерами Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский призывает премьера Польши Дональда Туска встретиться с ним на границе двух государств. По его словам, это необходимо для решения проблемы с протестами польских фермеров.

«Я поручил нашему правительству в ближайшее время до 24 февраля быть на границе между нашими государствами. И я прошу тебя Дональд тоже приехать к границе», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Также он обратился к президенту Польши Анджею Дуде и попросил его поддержать этот диалог, поскольку это касается национальной безопасности.

Польские фермеры проводят забастовку на границе с Украиной, протестуя против импорта украинского зерна. Фермеры высыпали два вагона кукурузы у границы и назвали поставки с Украины «нелегальными». В различных регионах Польши проходят массовые акции протеста фермеров.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский призывает премьера Польши Дональда Туска встретиться с ним на границе двух государств. По его словам, это необходимо для решения проблемы с протестами польских фермеров. «Я поручил нашему правительству в ближайшее время до 24 февраля быть на границе между нашими государствами. И я прошу тебя Дональд тоже приехать к границе», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Также он обратился к президенту Польши Анджею Дуде и попросил его поддержать этот диалог, поскольку это касается национальной безопасности. Польские фермеры проводят забастовку на границе с Украиной, протестуя против импорта украинского зерна. Фермеры высыпали два вагона кукурузы у границы и назвали поставки с Украины «нелегальными». В различных регионах Польши проходят массовые акции протеста фермеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...