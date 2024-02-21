Зеленский призвал премьера Польши встретиться на границе

21 февраля 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский обратился к польским властям для решения проблемы с польскими фермерами Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский призывает премьера Польши Дональда Туска встретиться с ним на границе двух государств. По его словам, это необходимо для решения проблемы с протестами польских фермеров. «Я поручил нашему правительству в ближайшее время до 24 февраля быть на границе между нашими государствами. И я прошу тебя Дональд тоже приехать к границе», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Также он обратился к президенту Польши Анджею Дуде и попросил его поддержать этот диалог, поскольку это касается национальной безопасности. Польские фермеры проводят забастовку на границе с Украиной, протестуя против импорта украинского зерна. Фермеры высыпали два вагона кукурузы у границы и назвали поставки с Украины «нелегальными». В различных регионах Польши проходят массовые акции протеста фермеров.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает премьера Польши Дональда Туска встретиться с ним на границе двух государств. По его словам, это необходимо для решения проблемы с протестами польских фермеров. «Я поручил нашему правительству в ближайшее время до 24 февраля быть на границе между нашими государствами. И я прошу тебя Дональд тоже приехать к границе», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Также он обратился к президенту Польши Анджею Дуде и попросил его поддержать этот диалог, поскольку это касается национальной безопасности. Польские фермеры проводят забастовку на границе с Украиной, протестуя против импорта украинского зерна. Фермеры высыпали два вагона кукурузы у границы и назвали поставки с Украины «нелегальными». В различных регионах Польши проходят массовые акции протеста фермеров.