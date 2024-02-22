Путин дал старт строительству научного центра в Казани

Путин в режиме ВКС дал старт строительству Центра научных исследований и масштабирования технологий «Сибура» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин дал старт строительству Центра научных исследований и масштабирования технологий «Сибура», которое будет располагаться в Казани. В мероприятии также участвовали раис (глава — прим. ред.) Татарстана Рустам Минниханов и первый президент республики Минтимер Шаймиев.

«Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии по случаю открытия медицинских объектов и начала строительства Центра научных исследований и масштабирования технологий ПАО „СИБУР Холдинг“ в Республике Татарстан», — говорится в сообщении. Информация опубликована на сайте Кремля.

Направлениями работы Центра станут синтез и пилотирование новых продуктов для развития различных цепочек компании. В том числе речь о разработке новых материалов, моделировании и инжиниринге процессов, реализации проектов в рамках декарбонизации, цифровых инициатив и экономики замкнутого цикла. Разработка новых материалов, в том числе суперконструкционных пластиков должны удовлетворить перспективный и импортозамещающий спрос в медицине, строительстве, автомобилестроении и других отраслях. Еще одним важным направлением работы станет разработка технологий химической вторичной переработки полимеров.

Площадь Центра научных исследований и масштабирования технологий составит 18 тысяч квадратных метров. Там будет работать порядка 300 человек, не менее 30% из которых должны быть с учеными степенями.