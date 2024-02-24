Мишустин высказался об умершем главе Верховного суда Лебедеве

Мишустин назвал Лебедева профессионалом высокого класса
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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, мишустин михаил
Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким Вячеслава Лебедева Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования близким председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, который скончался 24 февраля на 81-м году жизни. Глава правительства отметил вклад Лебедева в развитие судебной системы.

«За годы работы Лебедев проявил себя профессионалом высокого класса, внес большой вклад в становление и развитие современной судебной системы России. Многое сделал для укрепления государственности, демократических основ нашего общества», — заявил Михаил Мишустин. Его слова опубликованы на сайте правительства.

Российский премьер-министр добавил, что Лебедев был настоящим патриотом, примером ответственной жизненной и гражданской позиции. По словам Мишустина, коллеги Лебедева положительно отзывались о его деятельности. Смерть председателя Верховного суда является невосполнимой утратой для тех, кто ценил Лебедева, подчеркнул Мишустин.

Лебедев скончался в Москве 24 февраля. Он был главой Верховного суда еще со времен президентства Бориса Ельцина. Лебедев ушел из жизни в возрасте 80 лет. URA.RU подробно рассказывало о заслугах председателя Верховного суда и его работе.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования близким председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, который скончался 24 февраля на 81-м году жизни. Глава правительства отметил вклад Лебедева в развитие судебной системы. «За годы работы Лебедев проявил себя профессионалом высокого класса, внес большой вклад в становление и развитие современной судебной системы России. Многое сделал для укрепления государственности, демократических основ нашего общества», — заявил Михаил Мишустин. Его слова опубликованы на сайте правительства. Российский премьер-министр добавил, что Лебедев был настоящим патриотом, примером ответственной жизненной и гражданской позиции. По словам Мишустина, коллеги Лебедева положительно отзывались о его деятельности. Смерть председателя Верховного суда является невосполнимой утратой для тех, кто ценил Лебедева, подчеркнул Мишустин. Лебедев скончался в Москве 24 февраля. Он был главой Верховного суда еще со времен президентства Бориса Ельцина. Лебедев ушел из жизни в возрасте 80 лет. URA.RU подробно рассказывало о заслугах председателя Верховного суда и его работе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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