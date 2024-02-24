Мишустин высказался об умершем главе Верховного суда Лебедеве

Мишустин назвал Лебедева профессионалом высокого класса

24 февраля 2024 в 19:51 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким Вячеслава Лебедева Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования близким председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, который скончался 24 февраля на 81-м году жизни. Глава правительства отметил вклад Лебедева в развитие судебной системы. «За годы работы Лебедев проявил себя профессионалом высокого класса, внес большой вклад в становление и развитие современной судебной системы России. Многое сделал для укрепления государственности, демократических основ нашего общества», — заявил Михаил Мишустин. Его слова опубликованы на сайте правительства . Российский премьер-министр добавил, что Лебедев был настоящим патриотом, примером ответственной жизненной и гражданской позиции. По словам Мишустина, коллеги Лебедева положительно отзывались о его деятельности. Смерть председателя Верховного суда является невосполнимой утратой для тех, кто ценил Лебедева, подчеркнул Мишустин. Лебедев скончался в Москве 24 февраля. Он был главой Верховного суда еще со времен президентства Бориса Ельцина. Лебедев ушел из жизни в возрасте 80 лет. URA.RU подробно рассказывало о заслугах председателя Верховного суда и его работе.

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования близким председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, который скончался 24 февраля на 81-м году жизни. Глава правительства отметил вклад Лебедева в развитие судебной системы. «За годы работы Лебедев проявил себя профессионалом высокого класса, внес большой вклад в становление и развитие современной судебной системы России. Многое сделал для укрепления государственности, демократических основ нашего общества», — заявил Михаил Мишустин. Его слова опубликованы на сайте правительства. Российский премьер-министр добавил, что Лебедев был настоящим патриотом, примером ответственной жизненной и гражданской позиции. По словам Мишустина, коллеги Лебедева положительно отзывались о его деятельности. Смерть председателя Верховного суда является невосполнимой утратой для тех, кто ценил Лебедева, подчеркнул Мишустин. Лебедев скончался в Москве 24 февраля. Он был главой Верховного суда еще со времен президентства Бориса Ельцина. Лебедев ушел из жизни в возрасте 80 лет. URA.RU подробно рассказывало о заслугах председателя Верховного суда и его работе.