Мишустин высказался об умершем главе Верховного суда Лебедеве

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования близким председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, который скончался 24 февраля на 81-м году жизни. Глава правительства отметил вклад Лебедева в развитие судебной системы.
«За годы работы Лебедев проявил себя профессионалом высокого класса, внес большой вклад в становление и развитие современной судебной системы России. Многое сделал для укрепления государственности, демократических основ нашего общества», — заявил Михаил Мишустин. Его слова опубликованы
Российский премьер-министр добавил, что Лебедев был настоящим патриотом, примером ответственной жизненной и гражданской позиции. По словам Мишустина, коллеги Лебедева положительно отзывались о его деятельности. Смерть председателя Верховного суда является невосполнимой утратой для тех, кто ценил Лебедева, подчеркнул Мишустин.
Лебедев скончался в Москве 24 февраля. Он был главой Верховного суда еще со времен президентства Бориса Ельцина. Лебедев ушел из жизни в возрасте 80 лет. URA.RU подробно рассказывало о заслугах председателя Верховного суда и его работе.
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