Путин рассказал о шантаже западных спецслужб

Путин: провокации Запада являются попыткой шантажа россиян

19 марта 2024 в 16:17 Размер текста - 17 +

По словам Путина, Запад пытается запугать россиян своими заявлениями Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин сообщил, что провокационное поведение Запада является попыткой запугивания и шантажа россиян. Таким мнением он поделился во время расширенного заседания коллегии ФСБ. «Недавние провокационные заявления представителей западных спецслужб напоминают шантаж… российского общества», — заявил Путин во время заседания коллегии ФСБ. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Он добавил, что также эти заявления являются попыткой запугать россиян. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что провокационное поведение Запада является попыткой запугивания и шантажа россиян. Таким мнением он поделился во время расширенного заседания коллегии ФСБ. «Недавние провокационные заявления представителей западных спецслужб напоминают шантаж… российского общества», — заявил Путин во время заседания коллегии ФСБ. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Он добавил, что также эти заявления являются попыткой запугать россиян.