Путин рассказал о шантаже западных спецслужб

По словам Путина, Запад пытается запугать россиян своими заявлениями
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что провокационное поведение Запада является попыткой запугивания и шантажа россиян. Таким мнением он поделился во время расширенного заседания коллегии ФСБ.
«Недавние провокационные заявления представителей западных спецслужб напоминают шантаж… российского общества», — заявил Путин во время заседания коллегии ФСБ. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Он добавил, что также эти заявления являются попыткой запугать россиян.
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