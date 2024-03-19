Путин рассказал о шантаже западных спецслужб

Путин: провокации Запада являются попыткой шантажа россиян
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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир, топ
По словам Путина, Запад пытается запугать россиян своими заявлениями Фото:

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что провокационное поведение Запада является попыткой запугивания и шантажа россиян. Таким мнением он поделился во время расширенного заседания коллегии ФСБ.

«Недавние провокационные заявления представителей западных спецслужб напоминают шантаж… российского общества», — заявил Путин во время заседания коллегии ФСБ. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Он добавил, что также эти заявления являются попыткой запугать россиян.

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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что провокационное поведение Запада является попыткой запугивания и шантажа россиян. Таким мнением он поделился во время расширенного заседания коллегии ФСБ. «Недавние провокационные заявления представителей западных спецслужб напоминают шантаж… российского общества», — заявил Путин во время заседания коллегии ФСБ. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Он добавил, что также эти заявления являются попыткой запугать россиян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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