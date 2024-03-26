Умер экс-солист балетной труппы Большого театра Николай Дорохов

26 марта 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

Отпевание Николая Дорохова состоится 27 марта в церкви Веры Фото: Владимир Андреев © URA.RU Артист балета Николай Дорохов, который с 1976 по 1996 год был солистом балетной труппы Большого театра, скончался в возрасте 66 лет. Об этом заявили в пресс-службе театра. «25 марта 2024 года на 67-м году жизни скончался артист балета, заслуженный артист Узбекской ССР Николай Николаевич Дорохов», — сообщили в пресс-службе. Отпевание пройдет 27 марта в церкви Веры. Церемония начнется в 12:00. В пресс-службе также отметили, что похороны Дорохова пройдут на Долгопрудненском Южном кладбище. Николай Дорохов родился в Москве в 1958 году. Он окончил Московское хореографическое училище. С 1976 по 1996 год служил солистом балетной труппы Большого театра. В 1991 году окончил ГИТИС. С 1996 года давал уроки в Московской государственной академии хореографии: преподавал классический и дуэтно-классический танец. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Артист балета Николай Дорохов, который с 1976 по 1996 год был солистом балетной труппы Большого театра, скончался в возрасте 66 лет. Об этом заявили в пресс-службе театра. «25 марта 2024 года на 67-м году жизни скончался артист балета, заслуженный артист Узбекской ССР Николай Николаевич Дорохов», — сообщили в пресс-службе. Отпевание пройдет 27 марта в церкви Веры. Церемония начнется в 12:00. В пресс-службе также отметили, что похороны Дорохова пройдут на Долгопрудненском Южном кладбище. Николай Дорохов родился в Москве в 1958 году. Он окончил Московское хореографическое училище. С 1976 по 1996 год служил солистом балетной труппы Большого театра. В 1991 году окончил ГИТИС. С 1996 года давал уроки в Московской государственной академии хореографии: преподавал классический и дуэтно-классический танец.