Умер экс-солист балетной труппы Большого театра Николай Дорохов

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Отпевание Николая Дорохова состоится 27 марта в церкви Веры Фото:

Артист балета Николай Дорохов, который с 1976 по 1996 год был солистом балетной труппы Большого театра, скончался в возрасте 66 лет. Об этом заявили в пресс-службе театра.

«25 марта 2024 года на 67-м году жизни скончался артист балета, заслуженный артист Узбекской ССР Николай Николаевич Дорохов», — сообщили в пресс-службе.

Отпевание пройдет 27 марта в церкви Веры. Церемония начнется в 12:00. В пресс-службе также отметили, что похороны Дорохова пройдут на Долгопрудненском Южном кладбище.

Николай Дорохов родился в Москве в 1958 году. Он окончил Московское хореографическое училище. С 1976 по 1996 год служил солистом балетной труппы Большого театра. В 1991 году окончил ГИТИС. С 1996 года давал уроки в Московской государственной академии хореографии: преподавал классический и дуэтно-классический танец.

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Артист балета Николай Дорохов, который с 1976 по 1996 год был солистом балетной труппы Большого театра, скончался в возрасте 66 лет. Об этом заявили в пресс-службе театра. «25 марта 2024 года на 67-м году жизни скончался артист балета, заслуженный артист Узбекской ССР Николай Николаевич Дорохов», — сообщили в пресс-службе. Отпевание пройдет 27 марта в церкви Веры. Церемония начнется в 12:00. В пресс-службе также отметили, что похороны Дорохова пройдут на Долгопрудненском Южном кладбище. Николай Дорохов родился в Москве в 1958 году. Он окончил Московское хореографическое училище. С 1976 по 1996 год служил солистом балетной труппы Большого театра. В 1991 году окончил ГИТИС. С 1996 года давал уроки в Московской государственной академии хореографии: преподавал классический и дуэтно-классический танец.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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