Назван эффективный способ справиться с бессонницей

Ученые: тренировки два-три раза в неделю помогают справиться с бессонницей

28 марта 2024 в 13:41 Размер текста - 17 +

Регулярные тренировки два-три раза в неделю помогают справиться с бессонницей. Фото: Размик Закарян © URA.RU Ученые из Европы и Австралии установили, что регулярные тренировки два-три раза в неделю помогают справиться с бессонницей. Почти 4,4 тысячи участников эксперимента на 42% реже испытывали трудности с засыпанием и 22% реже сталкивались с бессонницей по сравнению с малоактивными людьми, сообщает издание RidLife. «Согласно данным совместного исследования ученых из Исландии, Швеции, Великобритании и Австралии, тренировки два—три раза в неделю помогают справиться с бессонницей и способствуют качественному восстановительному сну в среднем по шесть—девять часов каждую ночь», — сообщает источник. Указывается также, что в эксперименте участвовали 4399 человек из девяти европейских стран. Оценивались частота, продолжительность и интенсивность физической нагрузки, а также качество и продолжительность сна. Как пишут авторы публикации, ученые пришли к выводу, что занятия спортом не менее двух раз в неделю способствует сокращению трудностей с засыпанием на 42% на 22% позволяет реже сталкиваться c бессонницей. Физическая активность вполовину сокращает риски сокращения сна и его излишнего увеличения по продолжительности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ученые из Европы и Австралии установили, что регулярные тренировки два-три раза в неделю помогают справиться с бессонницей. Почти 4,4 тысячи участников эксперимента на 42% реже испытывали трудности с засыпанием и 22% реже сталкивались с бессонницей по сравнению с малоактивными людьми, сообщает издание RidLife. «Согласно данным совместного исследования ученых из Исландии, Швеции, Великобритании и Австралии, тренировки два—три раза в неделю помогают справиться с бессонницей и способствуют качественному восстановительному сну в среднем по шесть—девять часов каждую ночь», — сообщает источник. Указывается также, что в эксперименте участвовали 4399 человек из девяти европейских стран. Оценивались частота, продолжительность и интенсивность физической нагрузки, а также качество и продолжительность сна. Как пишут авторы публикации, ученые пришли к выводу, что занятия спортом не менее двух раз в неделю способствует сокращению трудностей с засыпанием на 42% на 22% позволяет реже сталкиваться c бессонницей. Физическая активность вполовину сокращает риски сокращения сна и его излишнего увеличения по продолжительности.