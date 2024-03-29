Mash: ведущего ТНТ госпитализировали с инсультом

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Алексей Куличков госпитализирован с инсультом в тяжелом состоянии, сообщает Mash Фото:

В Московской области госпитализирован ведущий Алексей Куличков, известный по программе «Такси» на ТНТ. Врачи ему диагностировали инсульт. Об этом сообщили в telegram-канале Mash.

«23 марта Алексей вызвал скорую, но, несмотря на рекомендации врачей, отказался от госпитализации. На следующий день руководитель стал хуже. <…> На этот раз медики забрали Куличкова с инсультом», — сообщили в telegram-канале. При госпитализации состояние ведущего оценивалось как тяжелое.

Перед тем, как попасть в больницу, Куличков жаловался на слабость левых конечностей, тошноту, шаткую походку и головокружение, пишет telegram-канал. Отмечается, что у 47-летнего Куличкова была сопутствующая гипертоническая болезнь. Официально информация о госпитализации ведущего не подтверждалась.

Обновлено в 11:20

Телеведущий Алексей Куличков опроверг информацию о своей госпитализации с инсультом. Он сообщил, что чувствует себя хорошо, передает ТАСС.

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В Московской области госпитализирован ведущий Алексей Куличков, известный по программе «Такси» на ТНТ. Врачи ему диагностировали инсульт. Об этом сообщили в telegram-канале Mash. «23 марта Алексей вызвал скорую, но, несмотря на рекомендации врачей, отказался от госпитализации. На следующий день руководитель стал хуже. <…> На этот раз медики забрали Куличкова с инсультом», — сообщили в telegram-канале. При госпитализации состояние ведущего оценивалось как тяжелое. Перед тем, как попасть в больницу, Куличков жаловался на слабость левых конечностей, тошноту, шаткую походку и головокружение, пишет telegram-канал. Отмечается, что у 47-летнего Куличкова была сопутствующая гипертоническая болезнь. Официально информация о госпитализации ведущего не подтверждалась. Обновлено в 11:20 Телеведущий Алексей Куличков опроверг информацию о своей госпитализации с инсультом. Он сообщил, что чувствует себя хорошо, передает ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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