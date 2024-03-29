Mash: ведущего ТНТ госпитализировали с инсультом

29 марта 2024 в 09:53 Размер текста - 17 +

Алексей Куличков госпитализирован с инсультом в тяжелом состоянии, сообщает Mash Фото: Юрий Самолыго/ИТАР-ТАСС В Московской области госпитализирован ведущий Алексей Куличков, известный по программе «Такси» на ТНТ. Врачи ему диагностировали инсульт. Об этом сообщили в telegram-канале Mash. «23 марта Алексей вызвал скорую, но, несмотря на рекомендации врачей, отказался от госпитализации. На следующий день руководитель стал хуже. <…> На этот раз медики забрали Куличкова с инсультом», — сообщили в telegram-канале. При госпитализации состояние ведущего оценивалось как тяжелое. Перед тем, как попасть в больницу, Куличков жаловался на слабость левых конечностей, тошноту, шаткую походку и головокружение, пишет telegram-канал. Отмечается, что у 47-летнего Куличкова была сопутствующая гипертоническая болезнь. Официально информация о госпитализации ведущего не подтверждалась. Обновлено в 11:20 Телеведущий Алексей Куличков опроверг информацию о своей госпитализации с инсультом. Он сообщил, что чувствует себя хорошо, передает ТАСС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Московской области госпитализирован ведущий Алексей Куличков, известный по программе «Такси» на ТНТ. Врачи ему диагностировали инсульт. Об этом сообщили в telegram-канале Mash. «23 марта Алексей вызвал скорую, но, несмотря на рекомендации врачей, отказался от госпитализации. На следующий день руководитель стал хуже. <…> На этот раз медики забрали Куличкова с инсультом», — сообщили в telegram-канале. При госпитализации состояние ведущего оценивалось как тяжелое. Перед тем, как попасть в больницу, Куличков жаловался на слабость левых конечностей, тошноту, шаткую походку и головокружение, пишет telegram-канал. Отмечается, что у 47-летнего Куличкова была сопутствующая гипертоническая болезнь. Официально информация о госпитализации ведущего не подтверждалась. Обновлено в 11:20 Телеведущий Алексей Куличков опроверг информацию о своей госпитализации с инсультом. Он сообщил, что чувствует себя хорошо, передает ТАСС.