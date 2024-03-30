Концерт в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» провели у здания подмосковного концертного зала на девятый день после трагедии. Вначале погибших почтили минутой молчания, а после перед присутствующими выступил симфонический оркестр под управлением дирижера Валерия Гергиевана. В воздух подняли белых журавлей и показали портреты жертв. На памятную акцию россияне вышли, не испугавшись дождя. Подробнее о событии — узнаете из фоторепортажа URA.RU.
Дождь не смог помешать россиянам провести памятную акцию
Классический оркестр — это самая уместная музыка для проведения панихиды в память о погибших при теракте, подчеркивал в беседе с URA.RU композитор и продюсер Иосиф Пригожин. Концерт у «Крокуса» показал, что есть вещи сильнее страха, заявляла в интервью информационному агентству глава департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына. По словам корреспондента URA.RU, посетившего концерт, одна из пострадавших благодарила охранника «Крокуса», который помог ей и ее детям покинуть помещение. В беседе с агентством дрессировщик, гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, член Общественного совета при Минобороны РФ и народный артист России Эдгард Запашный делился мнением о необходимости проведения мероприятия на девять дней, чтобы почтить память погибших.
На сцену поднимались пострадавшие в теракте, которые благодарили спасателей и медиков за помощь
Стрельба и пожар в подмосковном «Крокусе» произошли вечером 22 марта. В концертный зал ворвались мужчины в камуфляже, которые расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным, при теракте погибли 144 человека. В РФ 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
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Концерт в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» провели у здания подмосковного концертного зала на девятый день после трагедии. Вначале погибших почтили минутой молчания, а после перед присутствующими выступил симфонический оркестр под управлением дирижера Валерия Гергиевана. В воздух подняли белых журавлей и показали портреты жертв. На памятную акцию россияне вышли, не испугавшись дождя. Подробнее о событии — узнаете из фоторепортажа URA.RU. Классический оркестр — это самая уместная музыка для проведения панихиды в память о погибших при теракте, подчеркивал в беседе с URA.RU композитор и продюсер Иосиф Пригожин. Концерт у «Крокуса» показал, что есть вещи сильнее страха, заявляла в интервью информационному агентству глава департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына. По словам корреспондента URA.RU, посетившего концерт, одна из пострадавших благодарила охранника «Крокуса», который помог ей и ее детям покинуть помещение. В беседе с агентством дрессировщик, гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, член Общественного совета при Минобороны РФ и народный артист России Эдгард Запашный делился мнением о необходимости проведения мероприятия на девять дней, чтобы почтить память погибших. Стрельба и пожар в подмосковном «Крокусе» произошли вечером 22 марта. В концертный зал ворвались мужчины в камуфляже, которые расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным, при теракте погибли 144 человека. В РФ 24 марта было объявлено днем общенационального траура.