Россияне под дождем смотрели концерт в память о погибших в теракте в «Крокусе». Фоторепортаж

На концерте, посвященном жертвам теракта, зажгли фигуры журавлей

30 марта 2024 в 23:30 Размер текста - 17 +

Памятную акцию провели в Подмосковье 30 марта Фото: Роман Наумов © URA.RU Концерт в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» провели у здания подмосковного концертного зала на девятый день после трагедии. Вначале погибших почтили минутой молчания, а после перед присутствующими выступил симфонический оркестр под управлением дирижера Валерия Гергиевана. В воздух подняли белых журавлей и показали портреты жертв. На памятную акцию россияне вышли, не испугавшись дождя. Подробнее о событии — узнаете из фоторепортажа URA.RU. Дождь не смог помешать россиянам провести памятную акцию Фото: Роман Наумов © URA.RU Погибших почтили минутой молчания и звуками колокола Фото: Роман Наумов © URA.RU Оркестр исполнил отрывки из «Ромео и Джульетты» Фото: Роман Наумов © URA.RU Классический оркестр — это самая уместная музыка для проведения панихиды в память о погибших при теракте, подчеркивал в беседе с URA.RU композитор и продюсер Иосиф Пригожин. Концерт у «Крокуса» показал, что есть вещи сильнее страха, заявляла в интервью информационному агентству глава департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына. По словам корреспондента URA.RU, посетившего концерт, одна из пострадавших благодарила охранника «Крокуса», который помог ей и ее детям покинуть помещение. В беседе с агентством дрессировщик, гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, член Общественного совета при Минобороны РФ и народный артист России Эдгард Запашный делился мнением о необходимости проведения мероприятия на девять дней, чтобы почтить память погибших. На сцену поднимались пострадавшие в теракте, которые благодарили спасателей и медиков за помощь Фото: Роман Наумов © URA.RU На протяжении всего дня к народному мемориалу несли цветы, чтобы почтить память погибших Фото: Роман Наумов © URA.RU Стрельба и пожар в подмосковном «Крокусе» произошли вечером 22 марта. В концертный зал ворвались мужчины в камуфляже, которые расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным, при теракте погибли 144 человека. В РФ 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Концерт в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» провели у здания подмосковного концертного зала на девятый день после трагедии. Вначале погибших почтили минутой молчания, а после перед присутствующими выступил симфонический оркестр под управлением дирижера Валерия Гергиевана. В воздух подняли белых журавлей и показали портреты жертв. На памятную акцию россияне вышли, не испугавшись дождя. Подробнее о событии — узнаете из фоторепортажа URA.RU. Классический оркестр — это самая уместная музыка для проведения панихиды в память о погибших при теракте, подчеркивал в беседе с URA.RU композитор и продюсер Иосиф Пригожин. Концерт у «Крокуса» показал, что есть вещи сильнее страха, заявляла в интервью информационному агентству глава департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына. По словам корреспондента URA.RU, посетившего концерт, одна из пострадавших благодарила охранника «Крокуса», который помог ей и ее детям покинуть помещение. В беседе с агентством дрессировщик, гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, член Общественного совета при Минобороны РФ и народный артист России Эдгард Запашный делился мнением о необходимости проведения мероприятия на девять дней, чтобы почтить память погибших. Стрельба и пожар в подмосковном «Крокусе» произошли вечером 22 марта. В концертный зал ворвались мужчины в камуфляже, которые расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным, при теракте погибли 144 человека. В РФ 24 марта было объявлено днем общенационального траура.