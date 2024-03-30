Продюсер Пригожин: на панихиде должен играть оркестр

30 марта 2024 в 21:12 Размер текста - 17 +

Террористы «Крокуса» не должны нас сломить, считает Иосиф Пригожин Фото: Игорь Иванко/АГН Москва новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Классический оркестр — самая уместная музыка для проведения панихиды в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Песни сейчас ни к чему, подчеркнул в беседе с URA.RU российский композитор и продюсер Иосиф Пригожин (в день общенационального траура по погибшим вместе с певицей Валерией возложил цветы к стихийному мемориалу у концертного зала). Новость по теме Люди пришли к «Крокус Сити Холлу», чтобы почтить память погибших. Фоторепортаж «Этот концерт-панихида, насколько я понимаю, связан исключительно с участием оркестра Валерия Гергиева (дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, гендиректор Большого театра). Мне кажется, это логично. Песни сейчас в этом смысле ни к чему. Панихида на девять дней должна быть исключительно с оркестром», — отметил Иосиф Пригожин. Продюсер добавил, что он и Валерия готовы принимать участие во всех акциях в поддержку жертв теракта в «Крокус Сити Холле». «Мы свою лепту уже внесли. Мы приняли участие в альбоме „Голос мой услышь“ в поддержку пострадавших в теракте. В него вошло 12 перепетых песен Муслима Магомаева. Вот тут совершенно честное соитие между культурой и обществом, такие вещи объединяют людей. Не лубочные какие-то в лоб вещи, а вот именно такие культурные события. Деньги за прослушивание альбома будут направлены на благотворительность. Также мы готовы принимать участие, если нас позовут, в различных других акциях», — подчеркнул Пригожин.



Собеседник агентства добавил, что мир должен сплотиться против терроризма. «Мы не должны позволить им [террористам] нас сломить. Вообще мир должен сплотиться против терроризма. Любая террористическая атака, которая преследует мирных граждан, — это вопиющий факт, сродни фашизму. Это вероломные нападения на граждан, которые могут быть разных политических взглядов, воззрений. Они просто отдыхают, они ничего не делают. И когда вы приходите и совершаете этот акт, вы должны понимать, что вы не человек, вы преступник, вы подонок. Мне трудно сказать за других, они могут бояться приходить к месту теракта или нет. Но жизнь — она такая вещь, что „волков бояться — в лес не ходить“», — подытожил он.



Концерт-панихида назначен возле концертного зала «Крокус Сити Холла» в память о жертвах теракта, который случился 22 марта. Трагедия произошла перед выступлением группы «Пикник». Террористы ворвались в концертный зал, расстреляли людей и устроили пожар. По сообщению министра здравоохранения России Михаила Мурашко, список погибших в теракте увеличился до 144 человек. Число пострадавших превысило 550 человек. Днем в Подмосковье прошла масштабная служба по погибшим в теракте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Классический оркестр — самая уместная музыка для проведения панихиды в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Песни сейчас ни к чему, подчеркнул в беседе с URA.RU российский композитор и продюсер Иосиф Пригожин (в день общенационального траура по погибшим вместе с певицей Валерией возложил цветы к стихийному мемориалу у концертного зала). «Этот концерт-панихида, насколько я понимаю, связан исключительно с участием оркестра Валерия Гергиева (дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, гендиректор Большого театра). Мне кажется, это логично. Песни сейчас в этом смысле ни к чему. Панихида на девять дней должна быть исключительно с оркестром», — отметил Иосиф Пригожин. Продюсер добавил, что он и Валерия готовы принимать участие во всех акциях в поддержку жертв теракта в «Крокус Сити Холле». «Мы свою лепту уже внесли. Мы приняли участие в альбоме „Голос мой услышь“ в поддержку пострадавших в теракте. В него вошло 12 перепетых песен Муслима Магомаева. Вот тут совершенно честное соитие между культурой и обществом, такие вещи объединяют людей. Не лубочные какие-то в лоб вещи, а вот именно такие культурные события. Деньги за прослушивание альбома будут направлены на благотворительность. Также мы готовы принимать участие, если нас позовут, в различных других акциях», — подчеркнул Пригожин. Собеседник агентства добавил, что мир должен сплотиться против терроризма. «Мы не должны позволить им [террористам] нас сломить. Вообще мир должен сплотиться против терроризма. Любая террористическая атака, которая преследует мирных граждан, — это вопиющий факт, сродни фашизму. Это вероломные нападения на граждан, которые могут быть разных политических взглядов, воззрений. Они просто отдыхают, они ничего не делают. И когда вы приходите и совершаете этот акт, вы должны понимать, что вы не человек, вы преступник, вы подонок. Мне трудно сказать за других, они могут бояться приходить к месту теракта или нет. Но жизнь — она такая вещь, что „волков бояться — в лес не ходить“», — подытожил он. Концерт-панихида назначен возле концертного зала «Крокус Сити Холла» в память о жертвах теракта, который случился 22 марта. Трагедия произошла перед выступлением группы «Пикник». Террористы ворвались в концертный зал, расстреляли людей и устроили пожар. По сообщению министра здравоохранения России Михаила Мурашко, список погибших в теракте увеличился до 144 человек. Число пострадавших превысило 550 человек. Днем в Подмосковье прошла масштабная служба по погибшим в теракте.