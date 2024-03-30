Пострадавшая при теракте в «Крокусе» поблагодарила своего спасителя

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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл
Концерт в Москве посвящен жертвам трагедии в «Крокусе» Фото:
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Пострадавшая при теракте в «Крокусе» женщина поблагодарила охранника, который помог ей и ее детям покинуть помещение. Об этом она заявила во время памятного концерта в Москве, передает корреспондент URA.RU с места событий.

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«Я получила билеты на свой день рождения. Получилось, как получилось. Благодарна охраннику, что не бросил нас. Когда охраннику было плохо, он все равно вернулся за нами и вывел из здания. Благодарна, что он не оставил детей без мамы», — рассказала пострадавшая.

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Пострадавшая при теракте в «Крокусе» женщина поблагодарила охранника, который помог ей и ее детям покинуть помещение. Об этом она заявила во время памятного концерта в Москве, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Я получила билеты на свой день рождения. Получилось, как получилось. Благодарна охраннику, что не бросил нас. Когда охраннику было плохо, он все равно вернулся за нами и вывел из здания. Благодарна, что он не оставил детей без мамы», — рассказала пострадавшая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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