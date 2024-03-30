Пострадавшая при теракте в «Крокусе» поблагодарила своего спасителя

Концерт в Москве посвящен жертвам трагедии в «Крокусе»
новость из сюжетаТеракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Пострадавшая при теракте в «Крокусе» женщина поблагодарила охранника, который помог ей и ее детям покинуть помещение. Об этом она заявила во время памятного концерта в Москве, передает корреспондент URA.RU с места событий.
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«Я получила билеты на свой день рождения. Получилось, как получилось. Благодарна охраннику, что не бросил нас. Когда охраннику было плохо, он все равно вернулся за нами и вывел из здания. Благодарна, что он не оставил детей без мамы», — рассказала пострадавшая.
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