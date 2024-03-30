Политолог Кислицына: концерт у «Крокуса» показал, что есть вещи сильнее страха

30 марта 2024 в 22:23 Размер текста - 17 +

Россияне нашли способ самовыражения, чтобы справиться с трагедией в «Крокусе», сказала Дарья Кислицына Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Реакция российского общества, соучастие, будь это сдача крови для пострадавших или концерт в честь погибших в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» показала, что коллективная память для жителей страны сильнее страха, который пытались внушить боевики. Об этом заявила в беседе с URA.RU руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына. «Произошедшее показало, что мы как общество консолидированное, монолитное. В этом смысле есть вещи сильнее страха: коллективная память и уважение. Я думаю, что отголоски довольно долго будут в нашем коллективном сознании, в коллективной памяти. Поэтому я считаю, что любая форма соучастия, — она важна. Какая эта форма — каждому решать лично. Это вопрос вторичный. Главное, чтобы было неравнодушие. Та самая консолидация, о которой мы так много говорим, у нас такие моменты проявляется», — сказала Дарья Кислицына. Новость по теме Как россияне отреагировали на трагедию в «Крокус Сити Холле» По ее словам, многие уже смогли помочь себе и обществу в этой трагедии. «Я думаю, что не важно, один день, девять дней или сорок дней прошло. Переживают, соболезнуют почти все. Для кого это действительно важно, уже нашли форму самовыражения. Кто-то кровь сдавал, кто-то финансово поучаствовал, кто-то цветы возложил, кто-то семьям помогал. Как мне кажется, форма не так важна, как сам факт личного участия. То же самое касается тех, кто пришел на концерт», — добавила политолог. Особенно она отметила тех россиян, которые не побоялись приехать в Санкт-Петербург на концерт группы «Пикник». «Кто-то был на концерте «Пикника» в Питере в знак солидарности. Среди них даже были мои знакомые, которым удалось выжить в Москве. Они поехали в Питер, чтобы поддержать, — подчеркнула собеседница агентства. Возле сгоревшего концертного зала «Крокус Сити Холл» проходит концерт-панихида. Он посвящен памяти жертв теракта, который произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». В этот день вооруженные в камуфляже ворвались в здание и начали расстреливать людей. Концертная площадка загорелась. 144 человека погибли, сотни пострадали. В первые дни после трагедии россияне несли цветы и игрушки, сдавали кровь, помогали пострадавшим, устраивали сборы средств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Реакция российского общества, соучастие, будь это сдача крови для пострадавших или концерт в честь погибших в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» показала, что коллективная память для жителей страны сильнее страха, который пытались внушить боевики. Об этом заявила в беседе с URA.RU руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына. «Произошедшее показало, что мы как общество консолидированное, монолитное. В этом смысле есть вещи сильнее страха: коллективная память и уважение. Я думаю, что отголоски довольно долго будут в нашем коллективном сознании, в коллективной памяти. Поэтому я считаю, что любая форма соучастия, — она важна. Какая эта форма — каждому решать лично. Это вопрос вторичный. Главное, чтобы было неравнодушие. Та самая консолидация, о которой мы так много говорим, у нас такие моменты проявляется», — сказала Дарья Кислицына. По ее словам, многие уже смогли помочь себе и обществу в этой трагедии. «Я думаю, что не важно, один день, девять дней или сорок дней прошло. Переживают, соболезнуют почти все. Для кого это действительно важно, уже нашли форму самовыражения. Кто-то кровь сдавал, кто-то финансово поучаствовал, кто-то цветы возложил, кто-то семьям помогал. Как мне кажется, форма не так важна, как сам факт личного участия. То же самое касается тех, кто пришел на концерт», — добавила политолог. Особенно она отметила тех россиян, которые не побоялись приехать в Санкт-Петербург на концерт группы «Пикник». «Кто-то был на концерте «Пикника» в Питере в знак солидарности. Среди них даже были мои знакомые, которым удалось выжить в Москве. Они поехали в Питер, чтобы поддержать, — подчеркнула собеседница агентства. Возле сгоревшего концертного зала «Крокус Сити Холл» проходит концерт-панихида. Он посвящен памяти жертв теракта, который произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». В этот день вооруженные в камуфляже ворвались в здание и начали расстреливать людей. Концертная площадка загорелась. 144 человека погибли, сотни пострадали. В первые дни после трагедии россияне несли цветы и игрушки, сдавали кровь, помогали пострадавшим, устраивали сборы средств.