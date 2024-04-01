01 апреля 2024

Вернуть деньги из Qiwi-кошелька теперь можно онлайн

© Служба новостей «URA.RU»
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Возврат денег из Qiwi-кошелька стал доступен онлайн на официальном сайте компании. Требование о возврате средств рассматривается в течение 30 рабочих дней.

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Как забрать свои деньги у банка Qiwi, лишенного лицензии

«Для возврата необходимо заполнить анкету, прикрепив к ней фото паспорта РФ», — пишет ТАСС. Вместе с тем необходимо указать полные паспортные данные, СНИЛС, ИНН, реквизиты счета, куда переводить деньги.

Второй способ возврата средств можно реализовать посредством почтовой связи или посещения офиса Qiwi. Требование о возврате средств рассматривается в течение 30 рабочих дней с даты его получения.

QIWI Банк лишился лицензии из-за нарушений, сообщали в ЦБ РФ. Среди них — возможность использования кошельков для отмывания денег и регистрация счета без ведома пользователя.

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Возврат денег из Qiwi-кошелька стал доступен онлайн на официальном сайте компании. Требование о возврате средств рассматривается в течение 30 рабочих дней. «Для возврата необходимо заполнить анкету, прикрепив к ней фото паспорта РФ», — пишет ТАСС. Вместе с тем необходимо указать полные паспортные данные, СНИЛС, ИНН, реквизиты счета, куда переводить деньги. Второй способ возврата средств можно реализовать посредством почтовой связи или посещения офиса Qiwi. Требование о возврате средств рассматривается в течение 30 рабочих дней с даты его получения. QIWI Банк лишился лицензии из-за нарушений, сообщали в ЦБ РФ. Среди них — возможность использования кошельков для отмывания денег и регистрация счета без ведома пользователя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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