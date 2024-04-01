Вернуть деньги из Qiwi-кошелька теперь можно онлайн

02 апреля 2024 в 04:10 Размер текста - 17 +

Возврат денег из Qiwi-кошелька стал доступен онлайн на официальном сайте компании. Требование о возврате средств рассматривается в течение 30 рабочих дней. Новость по теме Как забрать свои деньги у банка Qiwi, лишенного лицензии «Для возврата необходимо заполнить анкету, прикрепив к ней фото паспорта РФ», — пишет ТАСС. Вместе с тем необходимо указать полные паспортные данные, СНИЛС, ИНН, реквизиты счета, куда переводить деньги. Второй способ возврата средств можно реализовать посредством почтовой связи или посещения офиса Qiwi. Требование о возврате средств рассматривается в течение 30 рабочих дней с даты его получения. QIWI Банк лишился лицензии из-за нарушений, сообщали в ЦБ РФ. Среди них — возможность использования кошельков для отмывания денег и регистрация счета без ведома пользователя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возврат денег из Qiwi-кошелька стал доступен онлайн на официальном сайте компании. Требование о возврате средств рассматривается в течение 30 рабочих дней. «Для возврата необходимо заполнить анкету, прикрепив к ней фото паспорта РФ», — пишет ТАСС. Вместе с тем необходимо указать полные паспортные данные, СНИЛС, ИНН, реквизиты счета, куда переводить деньги. Второй способ возврата средств можно реализовать посредством почтовой связи или посещения офиса Qiwi. Требование о возврате средств рассматривается в течение 30 рабочих дней с даты его получения. QIWI Банк лишился лицензии из-за нарушений, сообщали в ЦБ РФ. Среди них — возможность использования кошельков для отмывания денег и регистрация счета без ведома пользователя.