ГД утвердила запрет увольнять жен погибших участников СВО

Депутаты Государственной Думы в третьем окончательном чтении приняли закон, запрещающий в течение года увольнять жен бойцов, погибших на спецоперации. Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ.
Депутаты в третьем чтении приняли поправки в Трудовой кодекс России. Теперь жен военных, погибших на СВО, будет запрещено увольнять в течение года после смерти бойца. «Необходимо сделать все, чтобы поддержать семьи героев, отдавших жизни за нашу страну», —
Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2023 года, сообщает РАПСИ. В пояснительной записке уточнялось, что супруга погибшего военного не должна будет вступать в новый брак в течение года, пишет RT.
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