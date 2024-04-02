ГД утвердила запрет увольнять жен погибших участников СВО

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Жен погибших бойцов СВО будет запрещено увольнять в течение года Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутаты Государственной Думы в третьем окончательном чтении приняли закон, запрещающий в течение года увольнять жен бойцов, погибших на спецоперации. Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ.

Депутаты в третьем чтении приняли поправки в Трудовой кодекс России. Теперь жен военных, погибших на СВО, будет запрещено увольнять в течение года после смерти бойца. «Необходимо сделать все, чтобы поддержать семьи героев, отдавших жизни за нашу страну», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2023 года, сообщает РАПСИ. В пояснительной записке уточнялось, что супруга погибшего военного не должна будет вступать в новый брак в течение года, пишет RT.

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Депутаты Государственной Думы в третьем окончательном чтении приняли закон, запрещающий в течение года увольнять жен бойцов, погибших на спецоперации. Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ. Депутаты в третьем чтении приняли поправки в Трудовой кодекс России. Теперь жен военных, погибших на СВО, будет запрещено увольнять в течение года после смерти бойца. «Необходимо сделать все, чтобы поддержать семьи героев, отдавших жизни за нашу страну», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2023 года, сообщает РАПСИ. В пояснительной записке уточнялось, что супруга погибшего военного не должна будет вступать в новый брак в течение года, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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