ГД утвердила запрет увольнять жен погибших участников СВО

02 апреля 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

Жен погибших бойцов СВО будет запрещено увольнять в течение года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутаты Государственной Думы в третьем окончательном чтении приняли закон, запрещающий в течение года увольнять жен бойцов, погибших на спецоперации. Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ. Депутаты в третьем чтении приняли поправки в Трудовой кодекс России. Теперь жен военных, погибших на СВО, будет запрещено увольнять в течение года после смерти бойца. «Необходимо сделать все, чтобы поддержать семьи героев, отдавших жизни за нашу страну», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2023 года, сообщает РАПСИ. В пояснительной записке уточнялось, что супруга погибшего военного не должна будет вступать в новый брак в течение года, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты Государственной Думы в третьем окончательном чтении приняли закон, запрещающий в течение года увольнять жен бойцов, погибших на спецоперации. Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ. Депутаты в третьем чтении приняли поправки в Трудовой кодекс России. Теперь жен военных, погибших на СВО, будет запрещено увольнять в течение года после смерти бойца. «Необходимо сделать все, чтобы поддержать семьи героев, отдавших жизни за нашу страну», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2023 года, сообщает РАПСИ. В пояснительной записке уточнялось, что супруга погибшего военного не должна будет вступать в новый брак в течение года, пишет RT.