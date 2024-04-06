Лазарева*, радовавшаяся ударам БПЛА по России, попыталась оправдаться за свои слова

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом) заявила, что кадры, где она радуется ударам беспилотников по России, выложили из-за ее баллотирования в Госдуму. Свое видеообращение она опубликовала в личном аккаунте в соцсети.
«Все меня проклинают, как я радуюсь бомбам, летящим на Белгород. А все почему? Потому что Татьяна Лазарева пошла в Московскую городскую думу», — заявила она в своем новом видео. По ее словам, депутаты испугались ее баллотирования и распространили видео.
Ранее в Госдуме призывали проверить Татьяну Лазареву на предмет оправдания терроризма. Депутат Госдумы Елена Ямпольская обещала обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить телеведущую, передает «Национальная служба новостей».
Лазарева взбудоражила общественность своим заявлением о том, что она рада БПЛА, которые атакуют российские города. «И я, правда, каждый раз, это ужасно, но я радуюсь!» — сказала она. Об этом Лазарева заявила в интервью.
*Татьяна Лазарева внесена Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.