Лазарева*, радовавшаяся ударам БПЛА по России, попыталась оправдаться за свои слова

Телеведущая Лазарева* попыталась оправдаться за радость от ударов БПЛА по РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Иноагент Татьяна Лазарева хотела попасть в московскую Госдуму Фото:

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом) заявила, что кадры, где она радуется ударам беспилотников по России, выложили из-за ее баллотирования в Госдуму. Свое видеообращение она опубликовала в личном аккаунте в соцсети.

«Все меня проклинают, как я радуюсь бомбам, летящим на Белгород. А все почему? Потому что Татьяна Лазарева пошла в Московскую городскую думу», — заявила она в своем новом видео. По ее словам, депутаты испугались ее баллотирования и распространили видео.

Ранее в Госдуме призывали проверить Татьяну Лазареву на предмет оправдания терроризма. Депутат Госдумы Елена Ямпольская обещала обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить телеведущую, передает «Национальная служба новостей».

Лазарева взбудоражила общественность своим заявлением о том, что она рада БПЛА, которые атакуют российские города. «И я, правда, каждый раз, это ужасно, но я радуюсь!» — сказала она. Об этом Лазарева заявила в интервью.

*Татьяна Лазарева внесена Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом) заявила, что кадры, где она радуется ударам беспилотников по России, выложили из-за ее баллотирования в Госдуму. Свое видеообращение она опубликовала в личном аккаунте в соцсети. «Все меня проклинают, как я радуюсь бомбам, летящим на Белгород. А все почему? Потому что Татьяна Лазарева пошла в Московскую городскую думу», — заявила она в своем новом видео. По ее словам, депутаты испугались ее баллотирования и распространили видео. Ранее в Госдуме призывали проверить Татьяну Лазареву на предмет оправдания терроризма. Депутат Госдумы Елена Ямпольская обещала обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить телеведущую, передает «Национальная служба новостей». Лазарева взбудоражила общественность своим заявлением о том, что она рада БПЛА, которые атакуют российские города. «И я, правда, каждый раз, это ужасно, но я радуюсь!» — сказала она. Об этом Лазарева заявила в интервью. *Татьяна Лазарева внесена Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...