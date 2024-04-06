Лазарева*, радовавшаяся ударам БПЛА по России, попыталась оправдаться за свои слова

Телеведущая Лазарева* попыталась оправдаться за радость от ударов БПЛА по РФ

06 апреля 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

Иноагент Татьяна Лазарева хотела попасть в московскую Госдуму Фото: Евгения Новоженина\РИА Новости Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом) заявила, что кадры, где она радуется ударам беспилотников по России, выложили из-за ее баллотирования в Госдуму. Свое видеообращение она опубликовала в личном аккаунте в соцсети. «Все меня проклинают, как я радуюсь бомбам, летящим на Белгород. А все почему? Потому что Татьяна Лазарева пошла в Московскую городскую думу», — заявила она в своем новом видео. По ее словам, депутаты испугались ее баллотирования и распространили видео. Ранее в Госдуме призывали проверить Татьяну Лазареву на предмет оправдания терроризма. Депутат Госдумы Елена Ямпольская обещала обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить телеведущую, передает «Национальная служба новостей». Лазарева взбудоражила общественность своим заявлением о том, что она рада БПЛА, которые атакуют российские города. «И я, правда, каждый раз, это ужасно, но я радуюсь!» — сказала она. Об этом Лазарева заявила в интервью. *Татьяна Лазарева внесена Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом) заявила, что кадры, где она радуется ударам беспилотников по России, выложили из-за ее баллотирования в Госдуму. Свое видеообращение она опубликовала в личном аккаунте в соцсети. «Все меня проклинают, как я радуюсь бомбам, летящим на Белгород. А все почему? Потому что Татьяна Лазарева пошла в Московскую городскую думу», — заявила она в своем новом видео. По ее словам, депутаты испугались ее баллотирования и распространили видео. Ранее в Госдуме призывали проверить Татьяну Лазареву на предмет оправдания терроризма. Депутат Госдумы Елена Ямпольская обещала обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить телеведущую, передает «Национальная служба новостей». Лазарева взбудоражила общественность своим заявлением о том, что она рада БПЛА, которые атакуют российские города. «И я, правда, каждый раз, это ужасно, но я радуюсь!» — сказала она. Об этом Лазарева заявила в интервью. *Татьяна Лазарева внесена Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.