Байден: США, Япония и Австралия объединят противоракетную оборону

Джо Байден сообщил, что страны создадут сети противоракетной обороны
США, Япония и Австралия объединят усилия для создания совместной сети противоракетной обороны. Об этом заявил американский президент Джо Байден.
«США, Япония и Австралия создадут сеть архитектуры противоракетной обороны», — заявил Байден. Трансляция его выступления идет
Ранее сообщалось, что Байден и японский премьер-министр Фумио Кисида, находящийся в Вашингтоне, объявят о планах реструктуризации присутствия американских вооруженных сил в Японии. Переговоры лидеров проходят 10 апреля.
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