Байден: США, Япония и Австралия объединят противоракетную оборону

10 апреля 2024 в 22:38 Размер текста - 17 +

Джо Байден сообщил, что страны создадут сети противоракетной обороны Фото: Official White House / Cameron Smith США, Япония и Австралия объединят усилия для создания совместной сети противоракетной обороны. Об этом заявил американский президент Джо Байден. «США, Япония и Австралия создадут сеть архитектуры противоракетной обороны», — заявил Байден. Трансляция его выступления идет на официальном сайте Белого дома. Ранее сообщалось, что Байден и японский премьер-министр Фумио Кисида, находящийся в Вашингтоне, объявят о планах реструктуризации присутствия американских вооруженных сил в Японии. Переговоры лидеров проходят 10 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США, Япония и Австралия объединят усилия для создания совместной сети противоракетной обороны. Об этом заявил американский президент Джо Байден. «США, Япония и Австралия создадут сеть архитектуры противоракетной обороны», — заявил Байден. Трансляция его выступления идет на официальном сайте Белого дома. Ранее сообщалось, что Байден и японский премьер-министр Фумио Кисида, находящийся в Вашингтоне, объявят о планах реструктуризации присутствия американских вооруженных сил в Японии. Переговоры лидеров проходят 10 апреля.