Байден: США, Япония и Австралия объединят противоракетную оборону

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
Джо Байден сообщил, что страны создадут сети противоракетной обороны Фото:

США, Япония и Австралия объединят усилия для создания совместной сети противоракетной обороны. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

«США, Япония и Австралия создадут сеть архитектуры противоракетной обороны», — заявил Байден. Трансляция его выступления идет на официальном сайте Белого дома.

Ранее сообщалось, что Байден и японский премьер-министр Фумио Кисида, находящийся в Вашингтоне, объявят о планах реструктуризации присутствия американских вооруженных сил в Японии. Переговоры лидеров проходят 10 апреля.

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США, Япония и Австралия объединят усилия для создания совместной сети противоракетной обороны. Об этом заявил американский президент Джо Байден. «США, Япония и Австралия создадут сеть архитектуры противоракетной обороны», — заявил Байден. Трансляция его выступления идет на официальном сайте Белого дома. Ранее сообщалось, что Байден и японский премьер-министр Фумио Кисида, находящийся в Вашингтоне, объявят о планах реструктуризации присутствия американских вооруженных сил в Японии. Переговоры лидеров проходят 10 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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