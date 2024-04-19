МИД РФ хочет разрешить подтверждать аккаунт «Госуслуг» в других странах

19 апреля 2024 в 06:06 Размер текста - 17 +

Эксперимент запланирован с 1 июля текущего года до 31 декабря 2025 года (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU МИД России предложил разрешить россиянам подтверждать аккаунт «Госуслуг» в Армении, Казахстане, Киргизии и Узбекистане. Об этом говорится в опубликованном проекте постановления правительства. «МИД предложил разрешить россиянам в Армении, Казахстане, Киргизии и Узбекистане подтверждать учетную запись на „Госуслугах“. Без этого они не могут полноценно пользоваться порталом, а за рубежом находятся более 15 млн граждан», — передает РБК. Эксперимент запланирован с 1 июля текущего года до 31 декабря 2025 года, сказано в тексте. В нем участвуют МИД, представительства России в указанных странах, Россотрудничество, «Аналитический Центр» и заинтересованные граждане России. Электронные подписи нужны для договоров, трудовых отношений и образования через «Госуслуги». Отчет о результативности должен быть представлен к 1 октября 2025 года, говорится в сообщении. На портале «Госуслуг» ранее появился раздел для ветеранов спецоперации на Украине и их семей с информацией о льготах. Также запущен чат-бот, который отвечает на вопросы о поддержке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МИД России предложил разрешить россиянам подтверждать аккаунт «Госуслуг» в Армении, Казахстане, Киргизии и Узбекистане. Об этом говорится в опубликованном проекте постановления правительства. «МИД предложил разрешить россиянам в Армении, Казахстане, Киргизии и Узбекистане подтверждать учетную запись на „Госуслугах“. Без этого они не могут полноценно пользоваться порталом, а за рубежом находятся более 15 млн граждан», — передает РБК. Эксперимент запланирован с 1 июля текущего года до 31 декабря 2025 года, сказано в тексте. В нем участвуют МИД, представительства России в указанных странах, Россотрудничество, «Аналитический Центр» и заинтересованные граждане России. Электронные подписи нужны для договоров, трудовых отношений и образования через «Госуслуги». Отчет о результативности должен быть представлен к 1 октября 2025 года, говорится в сообщении. На портале «Госуслуг» ранее появился раздел для ветеранов спецоперации на Украине и их семей с информацией о льготах. Также запущен чат-бот, который отвечает на вопросы о поддержке.