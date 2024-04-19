За неделю в плен к ВС РФ сдались 27 бойцов ВСУ

Минобороны РФ: ВС РФ за неделю захватили в плен 27 украинских военных
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Вооруженные силы Украины.stock, берет, всу,  stock
В Минобороны РФ сообщили, что в плен сдались 27 военных ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ с 13 по 19 апреля захватили в плен 27 солдат ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение недели сдались в плен 27 украинских военнослужащих», — сообщило ведомство. Заявление опубликовано в telegram-канале.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что солдаты ВСУ 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдалось в плен российским военным. Это произошло на авдеевском направлении.

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ВС РФ с 13 по 19 апреля захватили в плен 27 солдат ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В течение недели сдались в плен 27 украинских военнослужащих», — сообщило ведомство. Заявление опубликовано в telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что солдаты ВСУ 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдалось в плен российским военным. Это произошло на авдеевском направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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