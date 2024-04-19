За неделю в плен к ВС РФ сдались 27 бойцов ВСУ

Минобороны РФ: ВС РФ за неделю захватили в плен 27 украинских военных

19 апреля 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ сообщили, что в плен сдались 27 военных ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ с 13 по 19 апреля захватили в плен 27 солдат ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В течение недели сдались в плен 27 украинских военнослужащих», — сообщило ведомство. Заявление опубликовано в telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что солдаты ВСУ 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдалось в плен российским военным. Это произошло на авдеевском направлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ с 13 по 19 апреля захватили в плен 27 солдат ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В течение недели сдались в плен 27 украинских военнослужащих», — сообщило ведомство. Заявление опубликовано в telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что солдаты ВСУ 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдалось в плен российским военным. Это произошло на авдеевском направлении.