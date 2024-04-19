За неделю в плен к ВС РФ сдались 27 бойцов ВСУ

В Минобороны РФ сообщили, что в плен сдались 27 военных ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ с 13 по 19 апреля захватили в плен 27 солдат ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение недели сдались в плен 27 украинских военнослужащих», — сообщило ведомство. Заявление опубликовано в telegram-канале.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что солдаты ВСУ 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдалось в плен российским военным. Это произошло на авдеевском направлении.
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